胡錦濤20大被架離：專家稱解讀出了栗戰書對胡錦濤所說的話....

中共/20大/胡錦濤被離席

中共前總書記胡錦濤上月底在二十大閉幕會上“被離場”的畫面，引發國際關注，原因眾說紛紜，至今依舊神祕。台媒今天報道稱，有日本媒體9日曝光新“內幕”指出，胡錦濤當時被架離是因為想看政治局委員名單是否有他親手栽培的國務院副總理胡春華，但旋即被坐在一旁的習近平心腹栗戰書阻止；還有唇語專家解讀出當時栗戰書對胡錦濤說的話，引發討論。

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據自由時報今天報道，胡錦濤“被離場”新細節曝光，唇語專家解讀栗戰書對他說這句話…。

胡錦濤10月底在二十大“被離場”，外媒曝光的影片顯示他是在試圖翻閱眼前一份紅色文件夾被阻止後，才遭架離現場，神祕文件的內容為何受到廣泛討論，有消息指稱，那份文件是政治局委員名單。

該報道稱，日本產經新聞社晚報《夕刊富士》9日刊出資深記者峯村健司的深入調查報導，提到中官媒對外宣稱胡錦濤是因身體不適才離開會場，不過，峯村健司質疑，雖然胡錦濤身體狀況過去就曾傳出罹患巴金森式症，但二十大閉幕會當天，他身邊完全沒有看護等人員攙扶，實在很難想像他的病況會在閉幕會上急速惡化，需要人來扶着他提前離場。

該報稱，峯村健司訪問數名熟悉中國政治的美國官員後得知，胡錦濤在閉幕會當天上午得知“政治局委員人數為24人，比以前少1人”，少掉的那1人，很可能就是胡錦濤視為接班人大力栽培的胡春華。因此峯村健司認為，當時胡錦濤想翻開那份被稱是政治局委員名單的紅色文件，是為了確認名單是否真的沒有胡春華，卻被一旁眼尖的栗戰書阻止。

自由時報的報道說，從先前曝光的畫面可以看到，栗戰書發現胡錦濤想翻閱桌上文件時，馬上出手壓住文件不讓他看，接着又對胡錦濤說了幾句話，有唇語專家解讀後指出，栗戰書當時很可能是對胡錦濤說：“別看了，都決定了。”

至此中國官方媒體沒有對此消息做出譴責或澄清回應。