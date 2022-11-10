鮑彤逝世六四一代紛紛悼念

中國/鮑彤

前中共總書記趙紫陽政治祕書鮑彤昨天過世。鮑彤曾在六四天安門事件中反對武力鎮壓並被逮捕，“六四一代”如今紛紛在網上悼念。鮑彤告別式定於15日11點八寶山梅廳舉行。

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據中央社今天引述消息報道稱，鮑彤過世六四一代紛悼念，友人憂當局嚴控告別式。該報道引述獨立記者高瑜9日在社群平台推特（Twitter）發文說，鮑彤告別式定於15日11點八寶山梅廳舉行。先前，她想在八寶山送別律師張思之、送別鮑彤妻子蔣宗曹，當局都給她“上崗”（予以監視），不讓參加。

高瑜說，鮑彤最後的職務是中共中央政治局常委政治秘書兼中共中央政治體制改革辦公室主任，中央委員。她希望看在鮑彤10年為中國改革開放作出的貢獻的份上，“有關方面大度些”，讓敬重鮑彤的親友在寬鬆一點的環境下，送他走完人生最後一程。

自由亞洲電台曾指，90歲的蔣宗曹8月21日病逝，當時北京當局嚴格限制出席告別式的人數，熟悉鮑彤夫婦的異議人士全數缺席；就連輓聯也要審查。敏感人士只能署姓，不能署名。

1989年天安門廣場的民主運動，最後以當局在6月3日深夜和4日凌晨血腥鎮壓收場。當時擔任中共中央總書記的趙紫陽主張透過民主和法治手段、以協商對話來解決，但因和鄧小平等人不同調而被罷黜。同樣反對鎮壓並長期推動政治改革的鮑彤在5月28日被逮捕。1992年7月，他因泄露國家機密罪及反革命宣傳煽動罪被判處有期徒刑7年。1996年刑滿釋放後至過世，他都在北京過著受到嚴密監視的生活，形容軟禁。

六四後流亡海外的作家蘇曉康9日在社群平台臉書發文悼念。他說，從1980年代過來的中國人，對鮑彤辭世都會“心有戚戚焉”，“因為鮑彤是趙紫陽的第一智囊，而趙紫陽的名字，會跟中國改革、八九六四等話語，永遠留在歷史中，政治的力量抹煞不了，原因也是政治對他不公道，對鮑彤也不公道”。

同樣因六四事件流亡海外的前中國社會科學院政治研究所所長嚴家祺也撰文表示，沉痛悼念鮑彤。蘇曉康在臉書上轉發了他的文章。嚴家祺說，33年來，“六四”的烏雲籠罩中國大地，“現在烏雲更加濃密、更加低沉、更加沉重，遮遍了中國的所有地方的陽光”。

嚴家祺說，沒有正義，就不可能建立法治，33年來的中國，許多律師遭到迫害，一切為建立憲政的努力，受到扼殺，其根源就在於全中國沒有正義的陽光照耀。“沉痛悼念鮑彤，沉痛悼念‘六四’死難者。我相信，不要很久，正義的陽光一定會照耀中國大地。”

經歷六四的民運人士王丹9日也在臉書上表示，鮑彤去年病重前趕着給“六四紀念館”題寫了館名，“今天想來，先生似乎已經預先做了一些安排。”王丹稱鮑彤為1980年代中國改革開放的規畫者，代表中共內部曾經有過的開明派。王丹雖然反對中共，但對於鮑彤，他願意表達由衷的敬意。

中央社說，鮑彤5日才過了90歲生日，鮑彤女兒鮑簡在推特上說，父親當時的感言說：“人是天地之間一個非常渺小的歷史的存在……我的90不90不重要，重要的是我們大家要爭取的未來、要爭取的今天，要在今天做自己能夠做、應該做、必須做的事情，並把它做好。”