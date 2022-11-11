中國仍“清零” 國際聚焦入境開了窗口

中國/新冠病毒/清零

中國官方周五宣布放寬幾項新冠病毒疫情防疫措施，這對要前往中國旅行的人來說是個好消息。在放寬的疫情措施里，尤其包括減少入境檢疫和不再突然取消航班。

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據法新社今天報道，中國簡化了國際入境手續。中國是最後一個對冠狀病毒保持嚴格清零政策的主要經濟體。中國的邊界仍然對大多數外國國民關閉。

中國的清零防疫戰略，雖然旨在盡一切可能防止陽性病例發生，而且一旦爆發，就立即封控整個街區或城市，隔離受感染的人，並推行幾乎每天都進行PCR測試。但這種缺乏靈活性的政策正在對中國經濟、全球供應鏈、商業士氣、國家形象以及中國人和外國人之間的國際流動性產生重大影響。

在中國國家電視台央視CCTV周五的互聯網上發布的一份公告中，中國政府的衛生機構宣布了政策放寬的幾項措施。

抵達中國的中國人和外國人現在只需接受8天的檢疫，而以前是10天。和以前一樣，最後三天可以在旅行者的中國家裡度過。然而，頭五天的隔離仍必須在專門的設置中心或酒店度過，住宿和食物的費用由被禁閉者自己承擔。

另一個新放寬是，重要的經濟界人士和體育代表團如果在逗留期間受到衛生泡泡措施保護，將免於檢測。

中國政府還在周五宣布，備受批評的 "取消航班機制 "將停止使用。此前根據這一規定，如果在航班抵達時發現飛機上有過量受感染的乘客，飛往中國的國際航班將被取消一到兩周。

周五的公告對許多旅行者來說是一種解脫，直到現在他們還在擔心他們的航班會在最後一刻被取消。他們被迫在中國境外等待數周甚至數月，才能夠再次挪身。

對於來自國外的旅行者來說，另一個好消息是他們只須提供在登機前48小時內進行的一次PCR檢測的結果，而不是現在所要求的兩次檢測。

據法新社，所有這些措施都是在包括中國國家主席習近平在內的中國共產黨（CCP）七位最高領導人中常委周四的會議後宣布的。他們宣布北京堅定不移堅持推動清零政策。不過情況顯示這並不妨礙做些調整。

據中國衛生部周五宣布，在過去24小時內，中國有10535個新病例檢測結果呈陽性，這些陽性者絕大多數是無癥狀的。這個數字在最近幾周一直在上升，但仍然比世界上大多數國家低得多。

中國官方說，雖然清零政策對經濟造成嚴重打擊，並嚴重影響了中國人的士氣，但清零政策無疑使我們能夠非常顯著地限制感染的數量。根據官方數字，在新冠病毒大流行期間，中國官方記錄的死亡人數只有5,200多一點，而美國的死亡人數超過了100萬。

但是清零政策在民眾中引起了越來越多的不滿，甚至還有零星的示威活動。而經濟受到影響是如此之大，以至於大多數分析家現在認為中國不可能在2022年實現所制定的 "5.5%左右 "的增長目標。

法新社稱，中國政府正處於刀刃上，周五公布的說明還伴隨其他幾項放寬措施。官方嚴格禁止預防性或過長的禁封、未經當局批準的學校關閉等。官方還要求在加快疫苗接種，特別是呼籲目前仍然非常不情願的老人打疫苗，並要求醫院接診嚴重病患。