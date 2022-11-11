中國官方宣布習近平亞太行 習拜會稱面對面講清楚有譜

中國/美國/習拜會

中國外交部今天告知，中國國家主席習近平將出席11月14日至17日在印度尼西亞巴厘島舉行的G20峰會。隨後，習近平將前往泰國出席11月17日至19日舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。根據一份官方聲明，習近平還將與美國總統拜登和法國總統馬克龍會面。

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因中國宣布中國國家主席習近平將出席20國峰會，美國總統拜登也與會，習近平與拜登在峰會期間舉行雙邊會談成為可能。據法新社今天報道稱，拜登和習近平下周一面對面會談，將負責任地處理他們的競爭關係。

美國總統拜登和他的中國同僚習近平將於周一會面，雖然沒有希望解決他們的根本分歧，但美國方面打算敦促以負責任的方式管理他們的激烈競爭。據白宮周四表示，兩位領導人將在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團峰會期間會面。

拜登與習近平已經進行了五次電話或視頻會議，但這是他們自2021年1月以來第一次面對面的會談。當然，在拜登擔任奧巴馬的副總統時，拜登與習近平兩人已經有機會在不同會面中打過交道。據白宮發言人皮埃爾在一份聲明中說，兩位領導人會面的目的是要負責任地管理中國和美國之間的競爭關係。

她說，華盛頓還希望這美中兩個對手能夠 "在利益一致的領域一起合作"。美國方面考慮的是氣候、打擊毒品販運和健康。她說，拜登和習近平還將討論一系列 "國際和地區 "問題，但沒有明確提到台灣的議題，法新社說，而台灣問題恰恰是緊張局勢的一個最大根源。

據美國總統拜登周三說，我們談話時，我想和習近平做的是，要確定那種不應越過的相互間紅線據拜登說："美國關於台灣問題的立場一點也沒有改變。" 拜登避免重新提起以前刺激北京的評論措辭，根據這些說法，如果台灣受到攻擊，美國將派軍隊保衛台灣。

據法新社，另一個緊張的議題是俄羅斯。拜登希望中國與莫斯科拉開距離。拜登的國家安全顧問傑克-沙利文星期四在一個新聞發布會上說，中國最近公開反對使用和威脅使用核武器，發出了一個積極的信號。中國是在俄羅斯就烏克蘭戰爭作出這樣的核威脅之後做出表態。

沙利文還說，"我們沒有看到中國任何廣泛的做法來規避或破壞西方對俄羅斯實施的制裁製度"。

據法新社，習近平與拜登會面議程上還有朝鮮。在平壤增加導彈發射的時候，華盛頓希望北京能夠利用中國對朝鮮領導人金正恩的影響。

中國與美國間摩擦的另一個來源是美國最近收緊了芯片半導體出口管制，這應該會使中國發展先進的半導體變得複雜，中國政府對此發出嚴厲批評。

就拜登與習近平的會見，美國官方稱，"我認為我們不應該期待這次會議產生任何具體的、特定的結果。" 但沙利文強調了面對面對話交流的重要性，因為兩位領導人中的每一位都剛剛標誌着經歷了一個重要的政治里程碑。

習近平上個月在中國共產黨20大上贏得了第三個總書記任期，鞏固了他作為毛澤東以來最強大的中國領導人的地位。

而拜登則從中期選舉中脫穎而出，躲過了共和黨人的反對浪潮，在某種程度上也是煥然一新。這位79歲的民主黨人總統周五齣發去埃及參加COP27峰會，然後去柬埔寨參加東盟峰會，最後才去巴厘島，在提到這次尚未完全塵埃落定的選舉時，沙利文說，拜登感覺是處於一種優勢地位。

法新社說，美國白宮極力堅持面對面會談的重要性，對於一位出了名的好說話的美國總統來說，拜登在很大程度上，包括在外交上，依賴個人對話關係。

沙利文保證，即使在他們的遠程視頻會談中，拜登和習近平都不只是僅僅照章宣讀。沙利文稱，“他們有一個強大的對話場，面對一個大局。包括涉及兩國關係將走向何方？中國將走向何方？美國要去哪裡？”沙利文說："現在，隨着總統拜登走出中期選舉，習近平走出20大黨代會，這種相關大局的對話，可能是拜登與習近平相會最重要的部分。