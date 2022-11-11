中國官方預報習近平亞太外事峰會未見岸田名 引日本拒絕擔憂？

中國/日本/岸田

今年在印尼的二十國集團（ G20 ）領導人峰會即將展開，俄羅斯總統普京正式宣告不會到場，但會視訊參與，各國領導人也陸續公布會晤名單。而日本先前積極向中國洽談首相岸田與習近平的雙邊峰會，在中方今（11）日聲明看似已經破局。中國官方公布的習近平會見外國峰會者，有拜登與馬克龍。

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據新頭殼署名洪季謙今天報道稱，習近平拒見岸田？ 中國官方G20與會名單未見日相，僅有美、法等國。

該報道指日媒稱，日本外務省先前表示，目前正安排日本首相岸田文雄與中國領導人習近平在 11 月中旬的 G20 或 APEC 舉行峰會，但中國官方未做出正式回應。日媒也稱，若中、日峰會成功舉行將是中、日兩國領導人繼 2019 年後的首次會晤，同時也是岸田文雄與習近平的首次峰會。

但在今天中國官方的《央視新聞》中，中國外交部發言人華春瑩宣布，應印尼總理佐科威（Joko Widodo）邀請，中國國家主席習近平將於 11 月 14 日至 17 日赴印尼峇里島出席二十國集團領導人第十七次峰會。應泰王國總理巴育邀請，國家主席習近平將於 11 月 17 日至 19 日赴泰國曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。

央視稱，與會期間，習近平將應約同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、美國總統拜登（Joe Biden）、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、阿根廷總統弗南德茲（Alberto Fernández）等多國領導人舉行雙邊會見。

新頭殼說，由於中國官方聲明中並未提及日相岸田，外界揣測習近平是對日本近來頻頻與美國的一搭一唱感到不爽，因此沒有與岸田舉行峰會的打算。

至此中國官方消息沒有對習近平亞太行程有新的補充。

中國與日本今年慶祝兩國邦交正常化50周年。