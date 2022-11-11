煽顛罪一審宣判 王藏、王利芹夫婦各獲刑4年及2年6個月

中國/人權

曾聲援香港雨傘運動的中國先鋒詩人王藏及妻子王利芹涉煽動顛覆國家政權案，11月11日上午在雲南楚雄州中級法院一審宣判，王藏獲刑4年，王利芹被判2年6個月。王藏、王利芹均當庭表示不服判決，提起上訴。

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王藏夫婦均為雲南人。據維權網介紹，二人分別於2020年5月30日、6月15日被抓捕，所涉事實為王藏的公開言論、行為藝術、詩歌、獲獎感言、媒體採訪內容等。案件於2021年12月15日開庭。王藏本人當庭以詩言志申明無罪。

王藏自2007年起，因其積極參與多項維權民主活動，曾被北京當局多次警告威脅並驅離工作室和居住地，其家庭造成諸多困擾。2014年10月1日，因其在網上發布聲援香港“雨傘革命”的打傘圖片，被北京市宋莊警方帶走，其家被抄，後被以涉嫌“尋釁滋事罪”刑拘於北京市第一看守所。

同年11月6日，被北京市當局以同罪名正式逮捕，其罪由包括行為藝術和詩歌、文章，網上發布聲援香港“佔中”圖片、紀念六四等多項內容，後取保候審釋放。

2020年5月30日，王藏被雲南警方以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”帶走刑拘，王利芹後因其在網絡上為丈夫呼籲受株連，亦被以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”批捕。

11日上午，雲南楚雄州中級法院開庭宣判王藏、王利芹夫婦構成煽動顛覆國家政權，分別判刑4年、2年6個月。王藏、王利芹均當庭表示不服判決，提起上訴。