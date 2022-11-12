中國女性稱更有理由要“潤”

中國/潤

逃離中國的衝動稱之為“潤學”，而一項調查顯示，選擇“潤”出中國的女性人數高於男性，原因固然與疫情期間當局執行嚴格封控與清零有關，不過中國男性沙文心態作祟，反感女權又厭女，才是中國女性加速潤的原因。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，調查分析指中國沙文男對女權反感，女性因此選擇加速“潤”。

報道引述澳洲廣播公司（ABC）今天消息，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）研究中國性別問題的專家王盼表示，潤學可說是對於社會和環境不滿的亞文化，主要是疫情期間的清零政策，若幹人對未來感到悲觀。

潤學的概念起初是中性的，但近來則浮現潤學與女權有關的跡象，像是“潤學中的女權主義”線上討論區即探討，為何潤學對中國女性很重要，並指導女性如何離開中國，以及如何申請海外工作許可或出國留學等。

澳大利亞統計局（Australian Bureau of Statistics）的的數據顯示，在澳洲，中國出生的移民中，女性比男性多，兩個性別的比例分別為55.6%和44.4%。

據該報道，人在上海的朱傑西（音譯，Jessica Chuh）也想潤，並說：“我今年31了，之前找工作的時候公司就會問我是不是計畫要結婚生子，他們不會問男生同樣的問題。”她說，這種性別歧視在中國很微妙，但很普遍，人們已經習慣了，這很可悲，還說她在上海至少經歷3次嚴格封控，造成很多痛苦，“我認識的人裡面，潤的女生比男生多很多，大概有1/10”。