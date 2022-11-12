拜登抵達金邊，成為2017年以來首次出席東盟峰會的美國總統

美國/東盟

東盟峰會於11月11日星期五在柬埔寨首都金邊開幕。這是疫情後東盟國家領導人首次舉行面對面會議。拜登於12日上午抵達金邊，這是2017年以來，美國總統首次出席東盟峰會。

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在美中兩國關係持續緊張的背景下，美國總統拜登與中國總理李克強出席本屆東盟峰會備受矚目。拜登前往柬埔寨是美國總統對亞洲展開系列訪問的一部分，凸顯了美國對該地區新的戰略利益的關注。

今年5月，美國總統明確表示：要加強美國與亞太地區的關係。拜登出席本次東盟峰會，恰恰表明了此一願望。

東南亞國家聯盟（東盟）由十個東南亞國家組成，以促進經濟、政治和安全利益方面的外交合作。東盟的作用常常受到質疑。如今，這個地區性的國際組織以論壇形式出現，常常顯現了各方影響力的較量。

大概正是出於此一原因，在中國在該區的影響力不斷增長的背景下，東盟期待美國能夠做出更多姿態，以說服他們確信美國有能力制衡中國在該地區的霸權。

美國曾在奧巴馬當政時期提出要以亞洲為重心的主張。但此一政策在特朗普時代中斷，致使美國與東盟之間的關係遇挫。此一局面令中國受益匪淺，中國是該地區的第一大商業和政治夥伴。

隨着本次東盟峰會的召開，華盛頓面臨重新審視改善與東盟國家關係的大事，努力將雙邊關係提升到全面戰略夥伴關係的高度。拜登在峰會上的表態備受關注。

另外，在台灣以及朝鮮半島緊張局勢加劇之際，美國總統還將在峰會期間與日本首相和韓國總統舉行會晤。隨後將前往印尼的巴厘島出席二十國集團峰會，並會晤中國國家主席習近平。這將是拜登當選總統以來，與習近平的首次面對面會談。

拜登本次亞洲行的最後一站是曼谷，他將在那裡出席亞太經合論壇。