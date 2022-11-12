歐盟喊話習近平 說服普京尊重國際法

歐盟/中國/俄羅斯

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾周六鼓勵中國應該使用一切手段，說服俄羅斯尊重國際法。此呼籲在G20峰會即將開幕前幾天發出，即將在印尼巴厘島召開的20國峰會，將以烏克蘭戰爭衝突為主題開場。中國國家主席習近平將與會。

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歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾今天在柬埔寨參加東盟系列峰會時表示，"我們鼓勵中國當局使用他們所擁有的一切手段來說服俄羅斯尊重國際公認的烏克蘭邊界和烏克蘭主權。"

查爾斯-米歇爾在金邊發表講話，他正在金邊與東南亞國家聯盟（Asean）領導人會面，參加周六和周日的峰會。隨後，他將飛往印度尼西亞的巴厘島，與中國國家主席習近平一起出席G20會議。

他說：“在人類歷史上這個殘酷的時期，進行國際合作是很重要的，20國集團將是另一個互相看視對方的機會。我們甚至與那些沒有完全相同的政治制度，但至少認為國際法必須得到保護的國家站在一起。”

自從歐盟因指責中國新疆地區的人權侵犯行為而實施制裁以來，中國和歐盟之間的關係已經惡化。

自今年2月俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，歐盟領導人多次呼籲中國公開譴責俄羅斯的侵略行動，但至今沒有成功。

根據2019年通過的文件措辭，歐盟認為中國是 "夥伴、經濟競爭者和系統體制對手"。

法新社說，但歐盟與中國之間的貿易關係仍然強勁，尤其是德國，德國總理是自疫情爆發以來第一位訪問中國的G7領導人。