路透獨家揭馬斯克將在中國造電動車賣進美國 馬斯克斥是虛假消息

美國/中國/特斯拉

路透社引用兩名知情人士獨家消息指，特斯拉正在考慮向美國出口在中國製造的電動汽車，這一逆轉將反映出這個美國汽車製造商在設在中國上海工廠和中國消費者的需求放緩。但這個消息遭到特斯拉老闆馬斯克否認，並斥責是虛假信息。

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據路透社說，馬斯克否認考慮向美國出口中國製造的汽車。

特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）在回應路透社關於該公司考慮將其在中國製造的汽車出口到美國的報道時說是“虛假消息”。

路透社報道引述知情人士稱，特斯拉一直在研究其中國供應商生產的零部件是否符合北美當地法規，如果符合，最早可能在明年將中國製造的 Model Y 和 Model 3 運往北美銷售。

其中一位知情人士說，這也可能為馬斯克向加拿大出口特斯拉打開一個渠道。

該報道稱，特斯拉沒有立即回應置評請求，但馬斯克在故事發布後的 Twitter 帖子中回答“錯誤”，但沒有詳細說明。

特斯拉上海超級工廠在今年早些時候進行升級後，每年可生產 110 萬輛電動汽車，使其成為特斯拉生產力最高的製造中心。上海工廠生產 Model 3 轎車和 Model Y 跨界車，在中國銷售並出口到歐洲、澳大利亞和東南亞等市場。

券商 CMBI 的數據顯示，直到最近，特斯拉一直在銷售或運送其在上海生產的每輛汽車以供出口，但10 月份的庫存水平出現了有史以來的最大增幅。

此外，人民幣兌美元貶值、中國原材料價格走低以及美國特斯拉和新車價格上漲等因素綜合起來，使中國對美出口具有潛在的成本競爭力。

據路透社說，特斯拉賣回美國的計畫如果獲得通過，可能會給美國買家帶來新的複雜性。根據美國總統拜登簽署成為法律的新電動汽車補貼和生產激勵計畫的條款，每輛汽車可獲得的激勵措施可能會因車輛是否進口而異。而且它也可能在政治上引起爭議。特斯拉被廣泛認為是拜登政府的《通脹降低法案》（IRA）的主要受益者之一，該法案為購買電動汽車提供高達 7,500 美元的回扣，作為旨在推動汽車製造商減少對中國依賴的法律的一部分。

到目前為止，特斯拉的戰略一直是在其位於加利福尼亞州弗里蒙特和德克薩斯州奧斯汀的工廠生產在北美銷售的特斯拉汽車。加州工廠是特斯拉的第一家工廠，生產 Model S、Model 3 轎車以及 Model X 和 Model Y 跨界車。今年早些時候開業的德克薩斯工廠生產 Model Y，並將生產特斯拉即將推出的 Cyber​​truck。

特斯拉還在今年早些時候在柏林開設的一家工廠提高了產量。其中一位消息人士稱，柏林工廠的產量將減少對中國部分出口產品的需求。

與此同時，特斯拉汽車在中國和美國銷售的價格差距一直在擴大，這既反映了美國價格的上漲，也反映了中國的新折扣。在中國，CMBI 分析師警告稱“價格戰”即將到來，特斯拉上個月將中國 Model 3 和 Model Y 的起步價下調了 9%。

特斯拉在中國以 49,344 美元的價格出售 Model Y，而在美國的售價為 65,990 美元。中國製造的汽車面臨 27.5% 的美國關稅，而輕型卡車面臨 25% 的關稅。中國是全球最大的汽車市場，對進口汽車徵收 15% 的關稅。

據路透社說，特斯拉不會是第一家將中國製造的汽車運往美國的美國汽車製造商。通用汽車向美國進口了別克 Envision SUV，但未能成功申請豁免特朗普政府徵收的 25% 的美國關稅。