面對“均富” 今年11.11網購對賣績默不作聲

中國/11.11網購

中國“雙11”購物節昨天結束，兩大電商平台龍頭天貓、京東頗為低調，未公布成交總額。天貓僅表示與2021年持平，京東則指“超越行業增速”。兩者都強調與實體經濟的連結關係。

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中國雙11結束，電商對銷售業績均顯低調保守。中央社署名邱國強今天引述消息報道稱，京東與阿里巴巴旗下的天貓，自2021年起即未以高調的“喜報”方式，在12日凌晨立即公布“雙11”當天的成交總額，而是待事後再行公布。至於今年，中國官方媒體形容稱電商平台“變得冷靜且克制”。

今年的“雙11”，天貓僅表示，今年的交易規模“與去年持平”；京東則指“超越行業增速，創造了新的紀錄”，同時零售購物用戶數也“再創佳績”。但這兩家電商平台均未公布具體的成交總額。

消息指出，阿里巴巴與京東今年都強調“雙11”與實體經濟之間的關係。阿里巴巴表示，數位經濟正在更好地服務於實體經濟發展，今年“雙11”是參與商家最多元化的一屆，有29萬個品牌、數百萬家中小商家、主播報名，超過2100萬種商品參與“雙11”銷售。京東則自我定義為“新型實體企業”，強調公司是“實體經濟的一分子”及“實體經濟的重要組成部分”，“由實而生、向實而升”，“從實體中來，到實體中去”。

中央社說，雖無整體交易數據，但阿里巴巴表示，今年“雙11”，新品類受到消費者青睞。運動戶外、寵物、潮玩、珠寶等類商品成長迅猛，被電商業稱為“新四大金剛”。