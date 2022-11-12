10年後拜登與習近平重聚首：曾經相談68小時後今對決？

美國/中國/習拜會

美國總統拜登星期一即將與中國國家主席習近平在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團峰會場邊舉行雙邊會議。10年前，作為美國副總統的拜登與當時還是中國國家副主席的習近平曾經見面，拜登當時所說與中國關係積極發展，發生了很大的變化。拜登稱此次要面對習近平討論兩國關係避免衝突的紅線。

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法新社今天自印度尼西亞努沙杜瓦發布報道，指十多年後，拜登將與習近平重逢，但至此兩國關係遊戲規則發生了變化。

在2011年與中國副主席習近平的會晤中，當時在美國擔任同樣職務的副總統拜登讚揚了華盛頓和北京之間關係的發展方向。拜登對出席兩位副總統在北京一家酒店舉行的會議的商人們說："我們關係的發展軌跡是積極的。"拜登甚至表示他 "對未來30年非常樂觀"。

十多年過去了，當現在的兩位領導人準備再次會面時，雙方的關係並不融洽，幾乎沒有一個美國政策制定者對習近平這位成為中國幾十年來最強大的領導人抱持樂觀態度。

兩位領導人將於周一在巴厘島舉行的20國集團峰會期間會面，此時美國正毫不掩飾其對中國的擔憂。據美國國務卿布林肯說，習近平的中國已經變得 "對內更有壓迫性"，"對外更有侵略性"，而北京入侵台灣的威脅也從未如此之大。

這將是自2019年特朗普和習近平的會面以來，兩位領導人之間的首次實際會面。後者直到最近還因為新冠病毒而停止了所有國外旅行。

兩位國家元首對彼此相互了解。自2021年民主黨人拜登入主白宮以來，他們已經通過電話或視頻會議交談過五次，但他們的了解關係其實要深得多。

2011年，拜登在習近平正準備上位領導他的國家時訪問了中國，並且在民主黨人的邀請下，習近平回訪了美國。

拜登說，作為副總統，他花了67個小時與習近平親自會談，主要原因是為了真正了解習近平，習近平當時是正在崛起的中國領導人。

美國官員和專家現在認為，69歲的習近平在10月第三次當選共產黨總書記，他並不熱衷於更溫和的做法，因為新的中國共產黨中央委員會常委會由強硬派組成。

據法新社引述華盛頓史汀生中心的中國問題專家孫雲說：我們都知道習近平會在黨代會上如願。但我認為人們仍然感到驚訝，習近平甚至沒有微妙放過政治對手。 她說，隨着黨代會順利結束，習近平現在可以專註於他的國際外交，以推動一個更強大的中國。

對拜登來說，和他的前任一樣認為，中國是美國的主要競爭對手。但是，當特朗普在他的任期結束時，在從貿易爭端到新冠病毒疫情的所有問題上抨擊中國時，拜登卻一直致力於在各種領域的談判。

拜登周三告訴記者，他將與習近平談及不應越過的 "紅線"問題，希望能防止兩國衝突。

法新社說，北京的主要紅線是台灣，中國聲稱台灣是中國領土的一部分。8月，為了抗議美國眾議院議長佩洛西對台北的訪問，北京進行了軍事演習，這被認為是為入侵台灣進行訓練。

長期以來，華盛頓在中國入侵台灣時是否會進行軍事干預方面一直堅持 "戰略模糊 "政策。但拜登已經開始偏離這一立場，在多次採訪中拜登表示，如果台灣受到攻擊，美國會出手相助。

據法新社說，私下裡，一些美國盟友歡迎美國對北京採取更強硬的立場，特別是在南海問題上，華盛頓已經從中立轉為捍衛東南亞國家的多種申索主張。

一位來自美國盟友的亞洲國家駐華盛頓的高級外交官說，"人們普遍感到，美國終於明白了受到威脅的性質。"

華盛頓還與它的盟國就過去曾經難以想象的減少對中國的經濟依賴的想法邁出了第一步。拜登還表示希望與世界上最大的二氧化碳排放國即中國在氣候變化問題上進行合作。

白宮周六還表示，拜登將敦促中國國家主席習近平遏止朝鮮的 "愈加朝最壞方向傾斜"，朝鮮是北京的盟友。

華盛頓史汀生中心的中國問題專家孫雲懷疑中國是否會遵守，她說習近平將與美國合作視為交易的一部分。她認為，"既然競爭是美國對華政策的主旋律，中國為什麼要與之合作？他們的計算是，他們不會出於什麼好心而做什麼事情。他們希望看到美國究竟能送出什麼條件。"