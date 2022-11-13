中國國足前主帥李鐵遭突襲帶走調查

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中國國家足球隊前主帥李鐵傳被有關部門帶走調查，消息稱，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。目前中國官方尚未對李鐵被帶走一事有任何通報。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國國足前主帥李鐵被帶走調查。新浪體育官方微博12日引述“李平康1991”微博帳號的發文，指國足前主帥李鐵被有關部門帶走調查。“新浪體育”引述體育節目主持人李平康發布的消息稱，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。

該微博帳號發文稱，“多個消息源確認李鐵確實出了點情況，不過從之前的情況看，被帶走也不一定就會坐實，只不過尷尬的是，昨天剛剛官宣加入世界盃解說天團，如果不能在世界盃開始前回來，他這個事就等於公開了！”

據陸媒“紅星新聞”12日晚指，據知情人士透露，此事並非完全空穴來風，但感覺已經沒事了，“好多事情不是網上傳的那麼簡單。等着看他（李鐵）的解說吧！”

該報道稱，李鐵的微博最後一次更新是7日，他發文指“每屆世界盃都會想起曾經我們一起拼過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！”

據中央社，現年45歲的李鐵曾當選中國足球先生，2002至2006年曾效力英超球隊艾佛頓，2008年返回中國效力中超，2012年起改任教練工作。2019年底李鐵接替意大利籍的納比擔任國足主帥，2021年12月辭職，由李霄鵬接任。