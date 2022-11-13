拜登會晤日韓首腦，共同應對朝鮮挑戰

美日韓/朝鮮

在柬埔寨首都金邊出席東盟峰會的美國總統拜登，周日（11月13日）會晤日韓兩國領導人。近來，朝鮮半島緊張局勢不斷升級，日韓兩國對朝鮮實施核武試驗深表擔憂。美國總統隨後還將與中國國家主席習近平舉行會談，拜登敦促中國阻止朝鮮進行核試驗。

廣告 繼續瀏覽後續

東盟峰會進入最後一天日程，朝鮮發射導彈的議題備受關注。繼朝鮮創紀錄地發射了一系列的導彈之後，美國總統做出外交回應，與東京和首爾這兩個美國的長期盟友站在同一條戰線上。周日當地時間下午，拜登會晤日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅。朝鮮危機令日韓兩國關係密切，儘管兩國在一些歷史問題上存有分歧。

白宮方面披露，美日韓三國首腦會談的內容主要圍繞朝鮮“大規模殺傷性武器以及非法彈道導彈計畫”帶來的威脅展開，共同商討應對戰略。

美日韓三國首腦於今年六月舉行了上一次三邊會談。按照計畫，美國總統打算周一在出席印尼巴厘島舉行的二十國集團峰會期間會晤中國國家主席習近平，朝鮮構成的威脅將是討論的議題之一。美國國家安全顧問沙利文周六表示，拜登尤其準備提請習近平注意：遏制朝鮮，符合北京的利益。他強調：朝鮮不僅對美、日、韓構成威脅，也威脅地區和平與穩定。