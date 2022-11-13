拜登說會安撫G20：美國不尋求與中國發生衝突

中國/美國/G20

美國總統喬拜登周日表示，在G20將就一系列地緣政治問題進行緊張的會談之前，美國總統將保持開放的溝通渠道，不尋求與中國發生衝突。印度尼西亞輪值20國集團峰會主席，所組織的G20峰會14日起在巴厘島舉行。拜登宣稱將與習近平舉行雙邊會談，尋求確定美國與中國競爭關係的紅線。

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美國總統拜登在 G20 領導人聚會時會表示，美國不尋求與中國發生衝突。據路透社署名南迪塔·博斯和弗蘭西斯卡·南戈伊今天報道稱，拜登和中國國家主席習近平將於周一舉行自拜登上任以來的首次面對面會晤。此時雙邊關係陷入數十年來最糟糕的境地。拜登的國家安全顧問傑克沙利文告訴記者，拜登與習近平會談可能會持續“幾個小時”。

拜登在柬埔寨會見東南亞和東亞領導人後抵達巴厘島，他表示美國將與北京“激烈競爭”，但同時要“確保競爭不會演變成衝突”。

拜登與盟國日本和韓國領導人舉行了三邊會議，並表示這三個國家在朝鮮問題上“比以往任何時候都更加一致”。岸田還抨擊中國侵犯日本在東海的主權，並表示北京還對加劇南海地區緊張局勢負責，南海是每年至少 3 萬億美元貿易的管道。

在另一場新聞發布會上，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯表示，他前一天與中國國務院總理李克強的簡短討論是建設性和積極的，期待與習近平舉行正式峰會。

與盟友美國一樣，澳大利亞與中國的關係近年來也出現惡化。澳大利亞總理阿爾巴尼斯稱，“我曾多次談到與中國的關係，我們應該在力所能及的範圍內進行合作。”阿爾巴尼斯說，“而且這種對話總是一件好事。”

路透社說，佔全球經濟一半的18個國家出席了周日閉門舉行的東亞峰會，東盟國家、日本、韓國、中國、印度、美國、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭出席了會議。峰會主席、柬埔寨首相洪森表示，全會進行了一些激烈的討論，但氣氛並不緊張。