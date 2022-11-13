烏克蘭:玉米2022歉收35%?

原材市場 / 糧食供應

農產品市場的最新預測認為，全球玉米產量今年比去年少5000萬噸，減產4%。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)周五上網的最新話題。市場預期，中國可能會減少進口。歐洲則因今夏乾旱造成玉米減產，無疑需要彌補缺口。而烏克蘭的收成情況還是未知數，引發各方關注。

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本台RFI法文網2022年11月11日星期五在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇最新報導。在全球收成減少的大背景下，烏克蘭的玉米產量是各方的關注焦點。但未必讓人放心。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：原材料。 © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Maïs: un bilan mondial tendu doublé d’une inconnue ukrainienne]。換作中文可譯為：[玉米:全球總體緊張被烏克蘭未知數加倍]。下面是簡介以供分享。

歐洲的玉米由於今夏乾旱減產 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，最新預測認為，全球今年的玉米產量比去年少5000萬噸。降幅4%。不過，與過去相比較，總產量依然處於歷史高位，高出過去十五年的平均值。但到本收成季結束時，這次減產可能將會造成可動用的庫存量下跌。阿根廷和美國都已出現下跌情形。這給市場造成一定壓力。雖說市場認為，中國的進口量會減少，但歐洲無疑應該會增加收購。原因是歐洲今夏曾遭遇乾旱，造成其預估產量被逐月下調。跌幅有可能達31%。

歐洲供需將影響未來市場價格 -

法國農業部屬下農業和漁業管理局（FranceAgriMer）認為，歐洲的需求量未來將影響市場價格。市場目前暫時仍在觀望供需之間的變化。這種觀望，讓人們想到烏克蘭還是一個未知數。8月份達成的黑海穀物出口協議使得烏克蘭玉米重返全球市場，但很難知道得以運出境的總量。

烏克蘭玉米收成可能下跌35% -

在新的收成季節里，現已收割600萬噸。這只是預估的27%。然而，鑒於冬季來臨，衝突仍在繼續，無人敢打賭未來幾周內的收割量。還有，能源成本很高，而烘乾玉米需要使用。一部分收成在事實上可能有被棄的風險。但玉米留在田裡的時間超過預計後，能否抵禦未來幾個月里的氣溫？還有健康質量。目前認為，烏克蘭的收成可能會比去年下跌35%。這是一種暫時的估算，市場對此充滿不確定性。

RFI Image Archive / Depuis la mise en place du corridor céréalier début août 2022, le maïs ukrainien a fait son retour sur le marché mondial. Mais difficile de prédire le volume qui réussira à quitter le pays. Ici, le navire Razoni, avec à bord 26 000 tonnes de maïs, quitte le port d'Odessa (Ukraine) en direction du Liban et de la Turquie. (illustration) © AP - SIPA / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道在最後部分指出，目前，烏克蘭玉米得以出口的優勢是價格，要比阿根廷、歐洲、巴西的玉米都更具競爭力。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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