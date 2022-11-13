特拉斯車中國釀禍撞死人稱配合調查 不忘警告不要相信“謠言”

中國/特斯拉

廣東一輛特斯拉Model Y的駕駛人突然失去對車輛控制引發車禍，事故造成2人死亡和3人受傷。電動車廠特斯拉（Tesla）今天表示，公司將協助中國警方調查事故原因。

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據路透社今天報道稱，美國汽車製造商特斯拉(TSLA.O)周日表示，將協助中​​國警方調查涉及其中一輛Model Y汽車的撞車事故，此前當地媒體報道稱，司機稱失去對車輛的控制而造成兩人死亡、三人受傷。

據中國媒體極目新聞，11月5日發生在南方省份廣東的事件導致一名摩托車手和一名高中女生死亡，並發布了一段汽車高速行駛的視頻與其他車輛和騎自行車的人相撞的影像。

特斯拉說，“警方目前正在尋求第三方評估機構來確定這起事故背後的事實，我們將積極提供任何必要的幫助。”

馬斯克的電動汽車製造商周日在消息中告訴路透社同時並警告不要相信“謠言”。

中國是特斯拉的第二大市場，這起車禍是周日微博社交媒體平台上的熱門話題之一。

極目新聞援引潮州市交警的話說，肇事原因尚未查明，司機家屬稱，55歲的司機在他的家庭商店前面要停車時剎車踏板出現問題。

特斯拉表示，視頻顯示，當汽車快速行駛時，汽車的剎車燈沒有亮起，並且車內數據顯示了諸如在車輛行駛過程中沒有採取任何踩剎車措施等問題。

周日，事故發生地饒平縣的警方報警無人接聽。

特斯拉此前曾在中國面臨剎車故障的指控。該公司在給路透社的聲明中表示，一名中國車主已被法院責令公開道歉並賠償該公司，此前該法院裁定他向媒體發表的有關他的剎車問題的評論與事實不符並損害了該公司的利益。特斯拉的名聲。

路透社說無法立即證實特斯拉的說法。

去年，還有一位不滿的顧客在上海車展上爬上一輛特斯拉汽車，抗議特斯拉公司處理她關於車禍導致剎車失靈的投訴，從而在中國社交媒體上引起了轟動。

特斯拉就此案表示，超速違規是她撞車的原因，但承諾會改進處理客戶投訴的方式。