余茂春博士專訪之三：決定中美關係的關鍵是中共的戰略本性

中美關係

隨2018年特朗普對中國發起貿易戰，中美關係急轉直下。而中國與其他西方國家的關係也日趨緊張。西方世界受龐大的中國市場的誘惑，與中國重利益、輕人權的交往模式為何如今難以繼續？倘若共和黨重新主政，是否會對拜登政府當前對華政策做出調整？

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決定中美關係的關鍵是中共的戰略本性

法廣：自文革之後，中共的性質本身並沒有發生改變，在中國與西方的關係中，西方其實長期因為經濟利益，而對中國壓制公民社會，侵犯人權的行為有批評，但說得多，做得少。為什麼這樣的模式現在難以繼續了？ 現在中國與西方，不只是同美國關係緊張，而是整體上與西方關係都出現緊張……

余茂春： 這個原因很簡單，因為並不只是經濟利益促使西方世界對中共統治模式做出妥協。最主要是一種幻想。他們覺得共產黨本身可以通過自身的改革，來不斷進步，希望通過與西方自由資本主義世界，尤其是市場經濟的結合，大規模的接觸，中共內部機制，統治機器，它的統治模式就會改變。這是一種幻想。它已經維持了將近半個世紀。現在西方世界對中共的重新認識，並不是基於它的經濟利益有多大或有多小。像美國這樣的社會，對中國在經濟上、市場上或製造業方面的依賴性很強。但就是因為重新認識了共產黨的戰略意圖，重新認識了共產主義這種政治體制與西方自由民主、自由資本主義是水火不相容。這是一種重新認識。正是基於這種認識，才有西方現在的覺醒。並不見得完全是因為對中共市場的依賴。

而專制與民主之間的鬥爭已經進行了幾百年。如果從長遠歷史看，啟蒙時期的民主自由的觀念實際上獲得了從歐洲一個地區性的現象，擴展到全球，現在已經是一種普世價值。看看中國周邊的亞太國家也是這樣。亞太地區從80年代中期菲律賓的所謂“人民力量”（people power）開始，已經席捲整個印度太平洋地區，台灣、韓國、馬來西亞、印度尼西亞等，統統都實現了民主，再加上一些亞洲國家資歷比較久的民主體制，像日本，像印度等，所以，民主是一種潮流。在這種情況下，兩個政治制度之間的衝突將會是長期的。但是中共代表的這種所謂專制、獨裁的政權是不會取勝的。

法廣：拜登政府這兩年基本上延續了特朗普政府下的對華強硬立場。您如何評價拜登對華政策的舉措？如果中期選舉後，共和黨人重新掌握眾議院或者國會兩院的主導權，您認為共和黨可能會推動哪些調整？

余茂春：美國是一個非常民主的國家，儘管有很多波折，但是它基本的立國原則始終在那裡。其中非常重要的一個內容，就是言論自由。尤其是兩黨之間，在很多問題上，都有很多不同意見；正是在這種非常激烈的對國家前途、對國家命運、對國家的一些基本原則的大爭論之上，美國在過去幾年以來，這個國家說比較分裂的，有很多不同意見，所謂黨派之爭非常厲害。但是在一些最根本的問題上，在少數幾個問題上，是全國上下一致認同的，其中之一就是對華政策。對華政策有一種大覺醒（great awakening）。這是在川普時代發起的。由於它的共識性，民主黨完全同意川普政府時期對中國這種國家定位，尤其對中共政權對世界民主自由的威脅，所以對那些基本的問題，他們都沒有改變，他們沒法改變，因為這是全國人民都知道的。尤其是是在美國國會。美國國會通過了一系列有關中國的法律，基本上都是全票通過。所以，我不覺得美國今後幾年的選舉，在對華政策上會有什麼根本的改變。在接觸方式上，可能有，但在根本的認識上，是沒有的。決定中美關係好壞最重要的問題不在於是美國哪個黨執政，最關鍵的問題是中共政府自己的本質，它的一些戰略意圖，和它自己的言行。所以說，中共自己的言行，自己的戰略本性不改，我覺得中美關係重新啟動的一些新的模式也是不會改變的。

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