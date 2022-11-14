余茂春博士專訪之四：台灣不過是一個侵略鏈的開始

台海不斷升高的緊張情勢近期吸引國際社會，尤其是亞太鄰國的廣泛關注。但余茂春教授11月初在華盛頓接受本台專訪時認為，中共二十大後的習近平加速統一進程的可能性增加，但這種軍事冒險勝算的可能性也在減少。

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台灣不過是一個侵略鏈的開始

法廣：中美關係在這種對立多於合作的情況下，可以走多遠？是否會有一天走向衝突呢？比如在台灣問題上？

余茂春：這種衝突不是由美國來決定的，而是中共自己決定的，中共的一些所謂根本原則。每一次我們與中共交流接觸的時候，它總是給我們講原則，它的一些所謂的“底線”。台灣就是一個底線。但講到台灣問題，中共就是比較蠻橫霸道，不講道理。台灣牽扯很多問題，不僅僅是主權問題。台灣問題根本就是自由與專制、獨裁間的對抗，現在全世界都從這個角度來看台灣問題。更主要的是，中共不僅僅是跟台灣過不去，它幾乎和所有周邊國家都有問題。如果讓中共用武力威脅，奪取台灣，很難想象中共會停止於此，它與日本有領土衝突，與越南有領土衝突，與印度有領土衝突，與基本上所有有共同海域接壤的一些國家，它都有衝突。所以，這不是一個問題，不是主權不主權的問題，而是中共自己的戰略構想問題，它自己對國際安全，對周邊國家的安全，它有野心，這些野心並不在於台灣，台灣只不過是一個侵略鏈的開始而已。

法廣：最近一段時期，台海緊張關係不斷升級。關於台海會不會發生武裝衝突，各方學者有很多判斷，可以說眾說紛紜。您認為，習近平現在鞏固了他在國內的政治地位，他是否可能加速對台灣的統一進程？甚至使用武力？

余茂春：習近平繼續掌權，他當然對台灣問題會有更新的理由，去發動軍事冒險。但是也正好由於習近平當政那麼久，他採取的一系列措施，對他的政權基礎也有威脅。所以，他對發動對台灣的軍事冒險的勝算把握，也有一些新的考量。比如，由於習近平對台灣的溫度增加，美國對保衛台灣、對軍事干預的意圖也在加強。美國總統講了好幾次；如果中共犯台，美國軍隊就會直接捲入。這是毫不含糊地。沒有什麼戰略模糊。

另外，由於剛才我講到，這是一個侵略鏈問題，如果中共犯台，周邊國家也會行動起來。比如日本，日本說：台灣有事就是日本有事。澳大利亞、印度等很多國家，也會警覺起來。這種共同的警覺，共同的威脅感，就很可能導致一種共同的行動。這對他（習近平）侵犯台灣的勝算也有很大的決定性作用。

還有一點，就是台灣人民保衛自己國家的決心也會加強。尤其是自烏克蘭戰爭以來，台灣人民看到，國防是自己的責任和義務。如果自己都不起來抵抗，那麼就沒法談國際支援。

這樣的話，國際、國內的情況，也有對他發動犯台不利的因素。最重要的是，習近平在中國國內的作為，將民心搞得一塌糊塗，經濟也一塌糊塗。搞什麼清零，而且還有堅持下去，要很久，另外大陸失業率也非常高。剛才我們講到年輕人普遍的不滿情緒……

所以他發動大規模的軍事冒險行動，對他在國內的政權穩定性也會造成很多不利影響。

所以，一方面，習近平繼續掌權，繼續獨裁，對發動犯台的可能性可能增加，但同時，對他這種軍事冒險勝利的可能性，也在減少。所以也就更加困難。我覺得這兩種可能性都有。

法廣：您剛才提到如果台海發生戰事，日本不會覺得自己能置身事外，澳大利亞也不會。但是還有一個歐洲問題，有歐洲在這個問題上的政策。根據德國馬歇爾基金會今年5月-7月在歐美兩地進行的一項民意調查，歐洲人普遍更傾向於用外交手段解決台海衝突。這項調查也在美國同時進行，歐洲人對在發生北京入侵台灣的情況下，用軍事手段支援台灣的支持度其實非常低。在這種情況下，美國在多大程度上，可以在台灣議題上，組建一個更大的聯盟，而不僅僅是在印太地區，和日本、澳大利亞等地區國家聯合？

余茂春：其實，歷史的殷鑒並不是那麼遙遠。二十世紀三十年代的時候，絕大部分歐洲人都認為希特勒對周邊國家的侵略跟他們沒有關係。他們都希望用外交手段去（解決問題）。1937年、1938年以前，一直如此。導致在38年10月份在慕尼黑，對捷克斯洛伐克的一種背叛。後來他們才慢慢覺醒起來。

同樣的事情可以發生在中國。歐洲當然有自己的理由，因為地理上的遙遠性，歐洲可能不覺得中共的威脅有那麼直接。但這些（看法）都比較短視。因為中共的威脅不是只在於地區性的威脅。中共的威脅是全球性的。因為它是一個全球性的經濟大國，而且他有掌控全球通訊命脈的一些技術，它在國際論壇上有非常重要的角色，所以，他的威脅遠遠不是在印太地區。中共在經濟上對歐洲的一些咄咄逼人的姿態，都對歐洲安全造成巨大威脅。比如，它對歐洲一些關鍵性的港口，它收買了很多港口；而且，中共對分裂歐洲也很有一套，把東歐和西歐分別開來，對東歐一些經濟上比較不發達的國家，投入大量資本，這些都是有戰略考量的。而且，對歐洲一些有戰略意義的地方，尤其是北極地區，它也有戰略野心，千方百計需求突破……所以說，歐洲人民也看得清楚。

當然說起來很簡單，但是真正要有深刻的認識，我覺得不是那麼容易。另外一點，歐洲最大的安全問題是俄羅斯在歐洲的一些非常蠻橫的舉動，但是俄羅斯的威脅，也與中共分不開。俄羅斯的威脅對歐洲非常直接，大家都能感覺到，尤其是烏克蘭戰爭。但是中共對俄羅斯在歐洲的一些涉獵，也是沆瀣一氣。而且，中共的經濟實體，比俄羅斯要大十幾倍，所以，它的能力也比歐洲強大得多。而且，俄羅斯與中共也走得越來越近。所以說，這種威脅並不見得就是一個國家對另一個國家，而是歐亞大陸之間的一種同盟關係。俄羅斯當然對歐洲構成直接威脅，但俄羅斯也與中共一起，在亞太地區，沆瀣一氣，在亞太地區，採取共同的軍事行動。比如，中共軍隊和俄羅斯軍隊曾經在日本海進行共同戰略轟炸機聯合巡邏，這些不僅是對地區安全的一種通信，是對以美國為首的國際自由聯盟的一種挑戰。所以，這些都不僅僅是歐洲國家的一個問題。我感覺比較欣慰的是，歐洲國家對中共在亞太地區的一些行動，開始有足夠的認識，尤其是在領導階層，在軍事領袖方面。比如北約，北約在今年7月結束的峰會上，明確提出，中共對北約這樣一個軍事同盟也是一種威脅和挑戰。而且（北約）還破天荒地邀請了受到中共霸凌的亞太地區主要國家領袖，出席北約峰會。尤其是韓國總統、日本首相、澳大利亞首相和新西蘭首相。受到中共威脅的亞太國家遠不止這四個國家。就是說，北約對自己在亞太地區，對中共在防務方面的行為，也在逐步覺醒，也有自己的主動性。所以，民調不是最主要的東西，關鍵在於，有沒有對中共威脅的全球性有足夠的認識。我覺得這個認識已經在那裡了。

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