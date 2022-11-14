拜習會

2022年11月14日，在印度尼西亞巴厘島，美國總統拜登和中國國家主席習近平在二十國集團峰會期間舉行的峰會前握手。

美國總統拜登與中國國家主席習近平周一在印尼巴厘島會談，重中之重是台灣，拜登與習近平會談後對媒體表示，他不認為中國有立即的入侵台灣的企圖。法新社在報道時稱，拜登說這番話時表示他得到了習近平的承諾。

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這是拜登入主白宮以來兩人首次面對面，在某種程度上具有摸底的性質，拜登與習近平會談時涉及多重話題，關於台灣問題拜登得出中國沒有立即入侵台灣的企圖的結論，這可能是拜登認為此次拜習會釋放出的一個積極信號。

不過，拜登使用的時間概念仍然相當謹慎甚至很模糊，即，他不相信中國會有立即入侵台灣的企圖，他不相信但他不能保證，時間上，立刻不會，什麼時候會，拜登沒有預告，因為這是很難確定的。法新社報道拜登說這番話是因為得到了習近平的承諾，但中方的文告或報道沒有任何這方面的暗示。

諸多觀察家都指出，拜登與習近平此次會晤的目的實際上是建立安全“護欄”，某種程度上交代美方的底線，警告對方不要莽撞行事。

拜登與習近平會談時針對台灣問題，一方面表明美國的一個中國政策沒有改變，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀的傳統立場；一方面明確告訴習近平，美國反對中國對台灣採取脅迫性的“挑釁舉動”，“這破壞了台海及更廣泛地區的和平與穩定，危害全球繁榮”。拜登同時對新疆、西藏、香港的人權問題表示關切。

同樣，中國國家主席習近平也在台灣問題上重申了傳統的強硬立場，習近平稱，台灣是中國“核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。”

習近平接下來的一段話更有警告美國不要干涉“家務事”的味道，習近平說，“解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政”。有分析指出，習近平之所以要這樣表述，中方大約預感到，一旦北京採取武力手段“完成統一祖國大業”，美國不會坐視不理。

因此，習近平要竭力把台灣問題框架到“內政”範疇，試圖讓美國接受，但是拜登雖然重申“一個中國”的政策沒有改變，但是美國從來都反對中國對台灣動武，而且拜登上任以來，四次在媒體追問時表示，一旦中國武力攻台，美國不會坐視不管。美國台灣問題專家、德國馬歇爾基金會中國項目負責人葛萊儀接受本台記者採訪時也表示，習近平非常清楚，美國護衛台灣的可能性極高。

習近平把台灣問題作為中美關係第一條不可逾越的紅線，但是從美方歷來的表述可以看出，保持這條“紅線”不至於穿越的方式，就是各方維持台海現狀不變，也就是保持和平的狀態，一旦北京攻打台灣，所謂的紅線就失去了意義。

拜登為什麼不相信中國有立即入侵台灣的企圖