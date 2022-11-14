烏克蘭戰爭：美中領導人一致表示"永遠不應打核戰爭"

美國/中國/G20峰會

美國總統拜登與中國國家主席習近平在G20峰會期間會面，根據白宮會後發表的聲明，從新冷戰危險到台灣問題，從烏克蘭戰爭到氣候變化，雙方就全球重要挑戰交換了意見。在烏克蘭戰爭問題上雙方一致認為：永遠不應該打核戰爭；美中並同意恢復氣候問題合作；預計美國國務卿布林肯將於明年初訪問中國。

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法新社消息，拜登在會談結束時表示，沒有必要進行新的冷戰。而根據中國外交部長的會議紀要，習近平在會晤中強調，中美兩國“共同的議題多於對立的議題”。法新社稱，與過去三年疫情期間兩國領導人之間沒有安排任何會晤相比，此次拜習會氣氛更加和緩。習近平試圖"安撫"美國領導人，並向他保證中國無意取代美國或改變現有的國際秩序。

白宮的聲明稱，在烏克蘭戰爭問題上，拜登與習近平在至少一點上達成了一致：永遠不應該打核戰爭，也永遠無法贏得核戰爭，雙方強調反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。拜登指俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭，並指俄羅斯不負責任地威脅使用核武。

拜登並對朝鮮的挑釁行為表示關注，指國際社會所有成員都希望朝鮮採取負責任行動，強調美國對保衛印太盟國有堅定承諾。

氣候議題上，美國聯邦眾議院議長佩洛西今年8月訪問台灣後，北京當局憤而暫停中國與美國之間應對氣候變遷合作，白宮周一則表示，美中兩國將恢復氣候議題的合作。白宮稱，兩國已經同意恢復應對"跨國挑戰"的工作。

白宮透過聲明表示："拜登總統強調，美國和中國必須共同努力因應跨國挑戰，例如氣候變遷、包括減免債務在內的全球宏觀經濟穩定、衛生安全及全球糧食安全。"

聲明還提到："兩位領導人同意，授權重要高級官員在這些議題和其他問題上保持溝通並深化建設性努力。"

中國外交部也發布聲明指出，"透過中美協調及合作，促進後疫情時代的全球復蘇、應對氣候變遷並解決區域問題"，皆符合雙方的"共同利益"。

另外，據美國官員表示，預計美國國務卿布林肯將於2023年初訪問中國。

法新社指出，布林肯將訪問中國，是拜習會後美中緊張關係緩解的跡象。白宮在拜習會後發表聲明指出，布林肯將訪問中國"進行他們的後續討論"。

路透社報導，拜登會後告訴記者，雙方為了更頻繁的溝通建立了機制，布林肯將訪問中國進行後續討論。拜登表示："我認為，我們了解彼此。"

布林肯如果訪華成行，將是自前美國國務卿蓬佩奧之後首位訪中的美國最高外交官員。蓬佩奧於前美國總統特朗普時期擔任國務卿，曾在2018年短暫訪問中國。

美國氣候特使克里是目前唯一曾訪問中國的拜登政府高層官員。