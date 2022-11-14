石家莊解放了 沒有？

中國-新冠病毒

此圖為新華社航拍的河北省石家莊市建築工人2021年1月建造的一個用以隔離密切接觸者的隔離中心，該中心有超過4000個房間。

石家莊取消了大規模檢測，中國網絡奔走相告，詭異的是，石家莊人卻很懷疑這是真的，同時還很懷疑這樣做會不會加速傳染。

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“頂端新聞”援引一位名叫倫愛me的網友稱：“石家莊真成試點城市了，真的放開了，有點害怕，以後公共場所不看核酸了，核酸點也要取消了，都自費測了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去。”

中國數字時代援引網友說，“抗疫這三年做核酸，查雙碼，幾乎上跟一日三餐一樣習慣了。現在突然間調整了，很多人卻接受不了，不習慣了？”

石家莊“放開”的新聞一下子轟動了，反而讓石家莊當局害怕了，根據北京日報，石家莊市委書記張超超14日表示，石家莊絕不是“躺平”、放任不管，也絕不是“全面放開 ”。這位市委書記很會說話的，他強調，我們“要深入學習貫徹習近平總書記關於疫情防控的重要批示精神和黨中央、國務院重大決策，嚴格執行中央進一步優化防控工作的二十條措施”……

石家莊老百姓的擔心，石家莊當局的辯解都可以理解，僅僅幾天前的11月10號，中共政治局常委會上，中共總書記習近平還強調堅定不移地堅持動態清零總方針，但是，僅僅在第二天，中國國務院就出台了一個防疫二十條，這不能解釋成是與習近平對着干。

其實，在傳出“石家莊解放了”的消息當日，就傳出還有其他一些城市也開始放鬆、取消區域全員核酸檢測的消息。

國務院二十條明顯放鬆了苛刻的清零要求，強調反對一刀切，取消大規模核酸，強調精準防疫，這不就是一些中國科學家早就強調過的嗎 ?

為什麼同是來自上層的決策，卻非常自相矛盾，好像以國務院二十條這個矛，去戳常委會堅決清零那個盾，有人懷疑，這叫“只說不做”。

中國的清零已經清到天怒人怨的地步，為什麼還不取消？一些分析人士早就指出，因為這是習近平親自決定的，如果取消了，就會被視為是習近平個人的失敗，但是，清零造成的次生災難罄竹難書，大規模核酸檢測，被專家形容為“大海撈針”，硬要從千萬人的一座城市，找出上百例確診，得不償失，勞民傷財。

清零不但嚴重損害了中國的經濟，也嚴重損害了中國的國際形象，但是，要取消習近平親自決定的清零政策，習近平下不了台，怎麼辦？

這個國務院二十條，有觀察人士懷疑就是為逐步取消清零鋪路的，換句話說，為習近平找台階下。這個石家莊，就打響了不叫取消清零的取消清零第一炮，但石家莊當局必須還得高聲喊出，我們反對躺平!

清零不得人心，連習近平也無法不知道，但是現在的問題是，如何體面退出清零，如何不讓人聯想，原來清零失敗了。

有分析指，為什麼在政治局常委會還強調堅持清零的第二天，國務院就出了一個“反對一刀切”的二十條，反對“一刀切”的用心是很深的，一方面放寬政策，一方面可把清零引發的災難怪罪於地方：中央的決策是好的，下面走歪了，理解錯了，搞了擴大化。

當然還有另外一個原因，經濟惡化，財政支持不下去了，一位不願具名的公衛專家在接受《中國新聞周刊》採訪時表示，大規模核酸檢測給不少地方財政帶來很大的壓力。

人民日報11月14日發表署名“仲音”的代表黨報的評論也引起讀者注意：要堅定不移落實11月10日中共中央政治局常委會提出的“外防輸入、內防反彈”總策略，但這句話不完整，把通常緊跟着後面的“堅定不移貫徹動態清零總方針”取消了。

同樣是仲音，在12日發表的題為“堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰”一文中，就提到兩次“堅持動態清零不動搖”和“堅定不移貫徹‘動態清零’總方針”，同一作者13日發表的題為“堅定不移堅持人民至少、生命至上”一文中，也強調“三個堅定不移”，其中一個就是“堅定不移貫徹‘動態清零’總方針。”

這是遺漏還是有意疏忽？也許再來一篇新的評論補遺，把動態清零再補上？果然，15日，仲音發表題為“堅定不移貫徹“動態清零”總方針”，一遍又一遍不厭其煩地提及“動態清零”，好像要為14日未提“動態清零”補過似的。讓人感覺背後有一種力量在拉鋸，拉來拉去。

中國取消清零之路開始了？時事評論員鄧聿文在美國之音撰文認為：“習在現階段不會明確宣布在某個不長的時點放棄動態清零，這不但因為疫情還很嚴峻，更在於動態清零是他過去三年最大的政治資產，雖然這一政治資產正在變成他的政治包袱，但他不想給人留下這種印象，因為明確定出一個時間點等於宣告他的防疫政策失敗。”

『北京之春』名譽主編胡平則認為，中國的動態清零之所以在造成了相當嚴重的次生災害的情況下硬是折騰這麼久，就是因為習近平。因為他要確保三連任，他需要拿出一份防疫的漂亮成績單，向世人顯示他親自指揮下中國抗疫取得的成果最大，新冠死人最少，至於造成了多麼嚴重的次生災害，有多少人成了意外犧牲品，這些數據是不會公布的。胡平認為，“現在二十大已經閉幕了，三連任已經到手了，因此他也就可以比較務實地考慮和調整防疫措施了。這就再次證明，中國的動態清零，如『紐約時報』文章所說，其實不過是一場為習近平一個人表演的政治運動。”

中國網絡上在“石家莊頭條”的標誌詞下寫着這樣一句樂觀的話：“從今天開始，公共場所不再查驗核酸證明。明天各個學校返校，也不再查驗師生員工的核酸嗎。一個時代結束了。從此以後，每個人的健康，自己是第一責任人。”

有網友質疑：“以前的第一責任人是誰？” 更有網友說，“一個時代結束了？不要高興得太早了!”