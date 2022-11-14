經濟受損民怨日增 中國放寬部分防疫規定 清零有解？

中國放寬防疫規定

2022年10月18日，北京，一名戴着口罩的婦女走過一棟被封鎖的商業辦公大樓，只因此前有一名確診新冠病毒的人到該地段經過。中國嚴厲的 "清零 "政策已使主要城市關閉，並多次擾亂了旅行和商業。但是，儘管公眾對其成本上升感到失望，習近平主席沒有表示會改變清零政策。

美國媒體關注北京放寬部分新冠疫情防控規定（又稱二十條）並指出，中國領導人試圖以此減輕嚴格的動態清零政策的不利影響，以及越來越高漲的民怨。據一位不具名中國社會問題學者對美國之音表示，新發布的二十條“只是部分調整，看不出習的良心發現。”

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據華爾街日報今天報道，中國國家衛生健康委員會（簡稱：國家衛健委）上周五發布的通知，由國家最高領導人組成的新一屆中共中央政治局常委會出台防疫新規，以“優化調整”動態清零政策，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，並進一步放寬入境防疫要求。這是政治局常委會作出的首批重大決策之一。

中國衛健委稱，取消入境航班熔斷機制；該機制指對被發現搭載新冠感染者入境的航空公司所運營的航線實施臨時禁令。國家衛健委表示，對入境人員，將“7天集中隔離+3天居家健康監測”調整為“5天集中隔離+3天居家隔離”。將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

還有，一般不再按行政區域開展全員核酸檢測，糾正“一天兩檢”“一天三檢”等不科學做法。

周一，上海市本土新冠疫情單日新增1名隔離管控以外的社會面感染者，因應國務院發布的新制，不再匡列次密接者，這名陽性案例目前匡列密切接觸者68人。

另據美國之音同一天報道稱，一名武漢新冠受害者家屬張海對該台表示說：“動態清零這個想法是很好的，但是現實當中不可能實現的。因為中國除非回到毛時代的閉關鎖國，這個動態清零可以實現。但是目前中國和很多國家都有來往，包括經濟和人員的交流。因為國外目前的情況都是躺平了。所以說，現實當中根本無法做到動態清零。”

美國之音報道強調出，二十條是針對中國各地引發強烈民怨和激化社會矛盾的防疫亂象的幾乎面面俱到的具體政策指南，但它只提到要對防疫過程中“一刀切”和“層層加碼”過度防控造成嚴重後果進行追責，而未提到如何處理掩蓋隱瞞真相；只提到和流調溯源，而沒有提及受到科學界和公眾高度關切的病毒溯源問題。