G20峰會：馬克龍將會晤習近平 呼籲對俄施壓迫其重返談判桌

法國/中國/馬克龍/俄羅斯/烏克蘭

法國總統馬克龍周二將在印尼巴厘島G20峰會期間與中國國家主席習近平舉行會晤，馬克龍將要求習近平向俄羅斯施壓，迫其重返烏克蘭衝突談判桌。

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法新社消息，據法國總統府愛麗舍宮發出的新聞稿稱，馬克龍將在會晤中告訴習近平，向俄羅斯施壓，迫其重返談判桌並遵守國際法，符合兩國的共同利益。

愛麗舍宮的聲明稱，馬克龍周三將會晤印度總理莫迪，他將試圖說服中、印領導人，從中、印的角度來看，戰爭持續也絕非一件好事。法國總統府強調：“無論存在什麼分歧，中國都不會看好緊張局勢和不穩定的加劇"。

中國和印度都沒有譴責俄羅斯於2月24日對烏克蘭發起的侵略戰爭，中、印與包括印度尼西亞在內的許多南部國家一樣，至今仍不願對莫斯科提出批評。

不過，習近平周一在與美國總統拜登會晤時表示，北京對烏克蘭的衝突“深感憂慮”。

愛麗舍宮的一位高級官員強調說：“現在的目標是對俄羅斯持續施加並保持各國一致的壓力，不能有任何(國家）自稱(烏克蘭戰爭）不是他們的問題。”

這位官員並表示，G20必須在這個問題上保持團結一致。 “重要的是G20沒有分裂”。

愛麗舍宮稱，馬克龍在出席G20峰會期間，於周一晚上與三個G20國家領導人共進晚餐，包括南非總統拉馬福薩、阿根廷總統費爾南德斯和墨西哥外長埃布拉德，為在烏克蘭實現和平加強南部夥伴國的合作。