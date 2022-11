亞洲七欖播錯國歌：京冷港熱 港警查是否違國歌或國安法

中國/香港

亞洲七人欖球決賽韓國站在國歌環節誤播2019年反修例運動代表歌曲《願榮光歸香港》事件發酵,在香港建制派不斷要求嚴查後,港府行動升級,作為第二把手的政務司長陳國基約見南韓駐港總領事表達強烈不滿和抗議,並要求對方徹查;警方重案組亦循是否有人違反《國歌條例》等香港法例進行調查。不過,中國外交部反應冷淡,指香港已作響應和韓方已致歉而不表態;有評論據此預料,事件應不會上升至外交層面。

而根據韓國三大主流傳媒之一的《韓國時報》今(15日)天報道,錯播國歌事件可能與不存在的「香港國歌」。該報引述主辦單位一名公關人員表示,已要求各國提交國歌,但收不到香港隊提交國歌,職員遂在網上搜索「香港國歌」(the Hong Kong national anthem) ,並把置頂的結果儲存在名為「香港」的計算機活頁夾中。該報接着報道,韓國欖球總會其後收到亞洲欖總通知,大會應為香港隊播放中國國歌,但卻未有刪除誤存的活頁夾,並將之交給廣播團隊播放。

報道引述公關人員指沒有收到香港國歌的說法,乍看似與港府昨日凌晨發出的聲明不同,港府當時的說法是,亞洲橄欖球總會「確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤」,細想則可能是港方交的是中國國歌,韓方等待的是「香港國歌」,結果有收不到「香港國歌」之說,於是自行上網搜尋。

本台曾在Google鍵入「香港國歌」或「Hong Kong anthem」,置頂會出現《願榮光歸香港》的歌辭;維基百科亦是出現《榮光》,內文描述《榮光》被部分人指為「香港國歌」;Yahoo則出現《榮光》與《香港城邦歌》等詞條。另外,《明報》今日報道,在南韓常用的搜尋器NAVER上鍵入「香港國歌」,《榮光》位列第一;在YouTube,《榮光》一般位列第二、第三。但隨着播錯國歌風波擴大,搜尋器置頂更多出現今次事件的新聞報道。

2012年射擊賽曾播錯搞笑版國歌

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華向《明報》舉例指出,Google的搜尋結果是根據維基百科或新聞網站排序內容,加上音樂串流平台亦有《榮光》,兩者字眼聯繫一起計算,便出現記者的搜尋結果。不過,本身是商人的立法會科技創新界議員邱達根則認為,各平台均有義務將一國所承認的國歌置頂,提供正確信息,形容這是對國家的尊重,亦相信各平台技術上可以做到。

事實上,建制派普遍不接受事件是簡單人為錯誤的韓方說法,新民黨立法會議員李梓敬昨午率隊到南韓駐香港總領事館抗議,要求南韓政府協助香港國安處跨境徹查「亞洲七人欖球賽」違反國安法一事。而類似英國內閣的行政會議,其召集人葉劉淑儀今早仍在電台節目中表明,事件可能觸犯《港區國安法》煽動分裂國家罪,警方要調查在香港有沒有人向主辦單位傳送有關歌曲,串謀侮辱國歌,或聯通韓方人員分裂國家,在韓港兩地已簽署移交逃犯協議的情況下,香港警方甚至可要求引渡疑犯來港受審。

另外,中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(簡稱港協暨奧委會)義務秘書長王敏超今早亦在電台節目強調,事件須深入調查,因為香港代表隊每次外出比賽前,均須檢查國旗及國歌,並簽名確認,事件明顯不單是主辦方的人員犯錯,有可能涉及團體;而將反修例歌曲當作國歌是不能接受,主辦機構道歉是不足夠的。

警方則發出新聞,指案件由有組織罪案及三合會調查科負責調查,方向是事件是否涉及違反《國歌條例》或其他香港法律,包括《港區國安法》,當局會依法嚴肅跟進。

網上數據顯示,運動場合播錯其他國家的國歌或新舊版國歌、升錯國旗的事曾有發生,但播錯完全不相關的歌曲則較少,但亦非首次。在2012年於科威特舉行的阿拉伯射擊錦標賽中,哈薩克斯坦運動員獲金牌後播放的國歌,竟是喜劇電影《波叔出城》(Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan,中國譯作《波拉特:為建設偉大祖國哈薩克斯坦斯坦而學習美國文化》)中惡搞該國國歌的版本,而得獎選手Maria Dmitrienko則以手按胸,直至歌曲播完,哈薩克斯坦外交部事後指事件屬於醜聞,要求調查。主辦方其後表示,事件起因是工作人員在網絡上下載了錯誤的國歌所致;哈薩克斯坦政府2016年通過法例,要求運動員必須熟習國歌。