俄羅斯對烏電力設施發起大規模轟炸 澤連斯基：轟炸是“給G20峰會的一記耳光”

烏克蘭/俄羅斯/G20峰會

俄羅斯周二對烏克蘭電力設施發起大規模轟炸，烏克蘭總統澤連斯基周二晚間表示，俄羅斯針對烏克蘭電網的連串打擊是“對目前在巴厘島舉行G20峰會的一記耳光”。在印尼巴厘島舉行的G20峰會上，烏克蘭戰爭成為各國領導人關注議題。

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法新社消息，據烏克蘭官方稱；俄羅斯周二發出上百枚導彈，對烏克蘭境內大城市的電力、能源設施進行大規模轟炸，造成至少一人喪生及烏克蘭大面積斷電，烏克蘭鄰國摩爾多瓦也受到波及。基輔當局表示，這是俄烏戰爭將近9個月前爆發以來，俄羅斯對烏克蘭發動的最猛烈導彈攻擊。

路透社報導，導彈如雨點般落在烏克蘭大城，包括首都基輔，西部城市利維夫（Lviv）和瑞夫尼（Rivne），東北大城哈爾科夫（Kharkiv），中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）和波塔瓦（Poltava），南部大城敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolaiv），北部城市日托米爾（Zhytomyr）。

烏克蘭總統澤連斯基周二晚間表示，俄羅斯針對烏克蘭電網的連串打擊是“對目前在巴厘島舉行G20峰會的一記耳光”。

美國白宮也譴責俄羅斯對烏克蘭大規模轟炸稱，俄羅斯此舉"更加深了正在巴厘島舉行G20峰會各國的擔憂"。

此前，烏克蘭總統澤連斯基周二透過視頻對印尼巴厘島舉行的G20峰會發表談話，他提出10點和平方案，呼籲現在是結束俄羅斯"毀滅性"爭、拯救"千上萬生命"時候。

據法新社取得的演說稿，澤連斯基表示說："深信現在就是俄羅斯毀滅性戰爭必須且可以阻止得了的時候"。澤連斯基指責"俄羅斯官方瘋狂威脅訴諸核武"，意指普京先前暗示動用核武，連北京當局都感到不安。澤連斯基呼籲美國總統拜登和中國國家主席習近平等G20領導人採用他提出的10點和平計畫，並"根據聯合國憲章和國際法公正地結束戰爭"。

澤連斯基在講話中提出和平方案包括10個重點，包括：輻射安全與核安全；糧食安全及能源安全；釋放所有戰俘和被驅逐者；恢復烏克蘭領土完整，尊重聯合國憲章；俄羅斯軍隊全部撤出烏克蘭；懲處戰爭罪等。

印尼總統佐科威在巴厘島為G20峰會致開幕詞，敦促G20成員國終結俄羅斯入侵烏克蘭引發的戰爭，並防堵另一場世界大戰發生。

他向各國領導人表示，"負起責任意味着不要創造零和局面，也意味着我們必須終結戰爭。如果戰爭沒有結束，世界很難往前邁進。"

從各國元首在不同會議上的發言，仍可看出G20上，各界關注的仍是俄烏戰爭。法國總統馬克龍與中國國家主席習近平會晤，敦促中國運用影響力結束烏克蘭戰爭；印度總理莫迪15日出席糧食及能源安全討論場次時，呼籲俄烏停火;

另外，根據20國集團峰會公報草稿，G20將譴責俄烏衝突帶來經濟衝擊，且"絕大多數成員國強烈譴責"俄烏戰爭，稱其為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟脆弱性惡化。

法新社在印尼巴厘島G20峰會期間看到的公報草稿也將呼籲延長與俄羅斯簽訂、將於19日到期的烏克蘭穀物出口協議。

草稿稱："今年，我們也目睹了烏克蘭戰爭對全球經濟帶來的進一步不利影響。"草稿還說，各國"重申各自的國家立場，大多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭"。"它正在造成巨大的人類苦難，並惡化全球經濟現有的脆弱性。"