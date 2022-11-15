俄羅斯導彈落入波蘭境內 澤連斯基稱“嚴重升級行為” 波蘭總理召開緊急會議

俄羅斯/波蘭/烏克蘭/戰爭

路透社報道，俄羅斯周二向烏克蘭發射大規模導彈攻擊，造成大範圍停電。攻擊波及鄰國波蘭，導彈落入波蘭境內靠近邊境的村莊，造成兩人死亡。另一個鄰國摩爾多瓦，一條主要電纜被擊中，大片地區停電。烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯向北約成員國波蘭發射導彈，稱這起襲擊是“非常重大的升級行為”，波蘭總理召開緊急會議；馬克龍要求展開調查。

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波蘭政府發言人表示，總理莫拉維茨基下令緊急召開國家安全及國防事務部長委員會會議。

烏克蘭總統澤連斯基周二指責俄羅斯向北約成員國波蘭發射導彈，稱這起襲擊是“非常重大的升級行為”。澤連斯基周二晚間在向全國發表講話時表示，“今天俄羅斯導彈襲擊了波蘭，歐盟成員國的領土，造成了人員傷亡”。他說，“這是一次非常嚴重的(戰爭）升級行為。我們必須採取行動”。

法新社報道，正在印尼巴厘島出席G20峰會的法國總統馬克龍表示，收到有關兩枚俄羅斯導彈擊中波蘭領土的報道後，與波蘭領導人取得聯繫，並“正在了解情況”，要求展開調查。

波蘭是北約成員國。美國國防部第一時間表示，正調查有導彈落入波蘭境內的報道，暫時無法證實。美國國務院稱，有關導彈落入波蘭境內的消息"極為令人擔憂"。