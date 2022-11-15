拜習會

中國多年來的“戰狼外交”給世人留下深刻印象，幾年間缺席國際舞台的中國國家主席習近平，出現在印尼巴厘島G20峰會上，會以什麼樣的姿態與西方領袖打交道，頗引起各方關注。

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法國媒體有一種看法是，中國國家主席習近平在巴厘島與美國總統會談時似乎採取了一種和解姿態，避免好戰言辭；還有的報道指出，習近平“閉關”幾年後重返外交舞台，與西方領袖對話。除了與拜登會談外，還與雙邊關係冷卻多年的澳大利亞總理舉行會晤。

法國世界報一篇相關報道說，習近平猶如一個因新冠疫情而缺席體育競賽的選手，他決定分兩階段進入國際舞台，首先於九月中去烏茲別克參加上海合作論壇，這主要是與友邦國家同時與其老朋友俄羅斯總統普京會面。本周則是真正進入世界競技場---二十國集團峰會，他的老朋友普京缺席，在俄羅斯侵烏戰爭爆發八個月之後，習近平需與西方人面對面交鋒。

而該報的社評則指出，2021年3月阿拉斯加那場美中領袖的代表爭吵不休的會談記憶猶新，本次拜習會面前，人們對自拜登入住白宮以來與習近平的第一場會面非常擔心。而且，這一雙邊會談是在美國眾議院議長佩洛西戲劇般訪問台灣，中方舉行報復性大規模鎖島軍事演習，並宣告將不惜動用一切力量收復台灣之後舉行的。

不過，在巴厘島，美中領導人在潛在的危險升級中暫停，雙方各自重申各自的立場，絲毫沒有放鬆警覺，儘力避免使用毫無用處的好戰修辭。另外一個緩和的跡象，中澳關係凍結多年後，習近平與澳大利亞總理阿爾巴尼斯會面。

世界報認為，就這些會面本身而言不是壞事。國際秩序的混亂，最大的混亂來自俄羅斯的侵烏戰爭，致使各方希望儘力避免再在美中兩大強權之間爆發一場“新冷戰”。因為還有許多緊急的事情等着去做，氣候失常，首先得全球兩個最大的污染國進行合作才能有效應對。

世界報指出，美國中期選舉的結果出人意料，拜登總統擺脫險境，處於比預期更強勢的地位。北京相當清楚，華盛頓的民主黨人和共和黨人之間為數不多的共同點之一就是如何應對中國的挑戰。在中國一方，習近平完全主導了中共二十大，他也處於一個很強勢的位置。悖論的是，這種雙重強化也許有可能促進對某種共同點的探索，當然這種探索仍處於萌芽階段。

不過，暫停不等於緩和，因為美中兩大強權的矛盾是結構性的和本質上不可調和的。習近平在台灣問題上重申中方立場，從事後中方公布的公告看，甚至“維持現狀”的概念也從北京的官方語言中消失，我們讀到的是“台灣問題構成中美關係的第一道紅線”，“解決台灣問題是中國的內部事務”。

同時，習近平在烏克蘭戰爭問題上習近平小心翼翼，避免偏離北京的傳統語言，這是對北京和莫斯科在戰爭前夕的 "無上限 "友誼的第一次考驗。這種友誼毫不掩飾它針對的是美國幾十年來倡導和捍衛的價值原則。

在美國一方，既不會對中國在印太區域讓步，也不會在特朗普開啟的貿易大戰上降級，美方甚至設置更多障礙以維持自身的技術領先，特別是在半導體領域的領先，一如白宮國家安全顧問沙利文所言，“這裡涉及的既不只是一個國內問題，也不是一個國家安全問題，而是兩者都是。”

世界報認為，華盛頓和北京之間的競爭將繼續對國際關係產生重大影響。其他主要參與者，首先是歐洲人，他們只能得出這樣的結論，一起捍衛自己的利益比孤立地捍衛自己的利益更好。