鮑彤告別式 當局顫兢兢
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鮑彤的名字與中共前總書記趙紫陽、與“六四”事件難解難分。11月15日北京時間11時，鮑彤告別式在北京八寶山公墓舉行，許多人被禁止出席。
1989年天安門廣場民主運動被鎮壓後，中共前總書記趙紫陽的政治秘書，曾擔任國家體制改革委員會副主任、中共十三大文件起草小組組長，時為中共中央委員的鮑彤因支持趙紫陽反對武力鎮壓民運被捕，罪名是“泄露國家機密罪”及“反革命宣傳煽動罪”，判刑7年。
鮑彤是中共高層出身的罕見的改革派、自由派人士，出獄後常年受到監視，但一直對政權保持着公開的批評立場。華爾街日報評論：“他對中國領導人習近平的獨裁提出強烈批評，成為中國最直言不諱的批評人士之一”。
鮑彤11月9日在北京病逝，距其妻蔣宗曹女士逝世僅三月。其子鮑樸，其女鮑簡，向外界傳出了噩耗。11月15日，鮑彤的生前友好、忘年交，尤以自由派人士為多，欲前往八寶山悼念，但多被拒絕入內。推特流傳的信息顯示，前媒體人高瑜，律師浦志強、莫少平、尚寶軍，作家馬波(老鬼)，郭於華教授，張麗娜等人，均不準入內。
中央社引述知情人士說，直至告別式開始前，仍有花圈陸續送抵，但有些花圈並未署名，詢問才知送花圈者只有取掉署名才能順利送達。 遠在美國的前中共中央黨校教授蔡霞說，“終於看到了在親友晚輩送花圈輓聯的署名中有我的名字，不能寫‘蔡霞’，寫的是‘彩霞’”。
有人發推說：“早晨8點30分公安就來家中阻攔，不能參加鮑彤告別式”。還有人說，“鮑老的追悼會結束了，我的彈窗自動消失，健康碼也恢復了正常。”目擊者表示，除了許多人被擋在外面不能進入，約有百人參加了八寶山殯儀館的的告別式，趙紫陽的女兒王雁南與丈夫王志華代表趙家前往致意，告別式場外有不少警察來回巡邏警戒。
浦志強律師被國保“直截了當”堵住前往告別，他憤怒地表示，“生老病死人人難免，政權強到了插手葬禮，如此下作、無恥、膽怯，它怕什麼？怕死人嗎？”
斯坦福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員，八十年代參與中共中央最高層主持的政治體制改革研討，參與起草中共十三大報告的吳國光則於15日呈上祭文，遙祭逝者，文中說：“天高難呼，海遠惟哭；我祭鮑公，心碎魂喪”。
流亡美國的政治學者、曾為民運領袖的嚴家祺聽聞鮑彤逝世的噩耗後撰文悼念：“聽到鮑彤去世消息，感到沉重、沉沒、沉痛。33年來，‘六四’的烏雲籠罩中國大地，現在烏雲更加濃密、更加低沉、更加沉重，遮遍了中國的所有地方的陽光。’”他說：“ 沉痛悼念鮑彤，沉痛悼念「六四」死難者。我相信，不要很久，正義的陽光一定會照耀中國大地 ！”
作家蘇曉康則以為：“鮑彤是當代譚嗣同，因為八九六四完全是重複一百年前的戊戌維新，遭到慈禧的血腥鎮壓，六君子斷頭菜市口。……”
鮑彤出獄多年，一直處於被監視狀態，一位朋友七年前去北京探訪鮑彤，在附近一個餐館見面：“他從小區走過來時，遠遠跟着監視的人，就好象是他拖着沉重的鐐銬”。“席間談到趙紫陽受到的監禁，他說，一個組織，如果它的家法超過了國法，它就是黑社會。鮑先生的話至今在耳邊迴響。趙先生是這個組織的受害者，鮑先生也是，他們又是不屈者，是頂天立地的英雄。”