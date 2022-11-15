鮑彤告別式 當局顫兢兢

鮑彤與六四

2014年4月23日，已故具有改革意識的前中共總書記趙紫陽的助手鮑彤在北京的家中舉着趙紫陽的照片講話。鮑彤是中國共產黨內政治改革的主要聲音，在1989年天安門廣場血腥鎮壓後被清洗，已於2022年11月9日去世，享年90歲。

鮑彤的名字與中共前總書記趙紫陽、與“六四”事件難解難分。11月15日北京時間11時，鮑彤告別式在北京八寶山公墓舉行，許多人被禁止出席。

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1989年天安門廣場民主運動被鎮壓後，中共前總書記趙紫陽的政治秘書，曾擔任國家體制改革委員會副主任、中共十三大文件起草小組組長，時為中共中央委員的鮑彤因支持趙紫陽反對武力鎮壓民運被捕，罪名是“泄露國家機密罪”及“反革命宣傳煽動罪”，判刑7年。

鮑彤是中共高層出身的罕見的改革派、自由派人士，出獄後常年受到監視，但一直對政權保持着公開的批評立場。華爾街日報評論：“他對中國領導人習近平的獨裁提出強烈批評，成為中國最直言不諱的批評人士之一”。

鮑彤11月9日在北京病逝，距其妻蔣宗曹女士逝世僅三月。其子鮑樸，其女鮑簡，向外界傳出了噩耗。11月15日，鮑彤的生前友好、忘年交，尤以自由派人士為多，欲前往八寶山悼念，但多被拒絕入內。推特流傳的信息顯示，前媒體人高瑜，律師浦志強、莫少平、尚寶軍，作家馬波(老鬼)，郭於華教授，張麗娜等人，均不準入內。

中央社引述知情人士說，直至告別式開始前，仍有花圈陸續送抵，但有些花圈並未署名，詢問才知送花圈者只有取掉署名才能順利送達。 遠在美國的前中共中央黨校教授蔡霞說，“終於看到了在親友晚輩送花圈輓聯的署名中有我的名字，不能寫‘蔡霞’，寫的是‘彩霞’”。

有人發推說：“早晨8點30分公安就來家中阻攔，不能參加鮑彤告別式”。還有人說，“鮑老的追悼會結束了，我的彈窗自動消失，健康碼也恢復了正常。”目擊者表示，除了許多人被擋在外面不能進入，約有百人參加了八寶山殯儀館的的告別式，趙紫陽的女兒王雁南與丈夫王志華代表趙家前往致意，告別式場外有不少警察來回巡邏警戒。

浦志強律師被國保“直截了當”堵住前往告別，他憤怒地表示，“生老病死人人難免，政權強到了插手葬禮，如此下作、無恥、膽怯，它怕什麼？怕死人嗎？”

斯坦福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員，八十年代參與中共中央最高層主持的政治體制改革研討，參與起草中共十三大報告的吳國光則於15日呈上祭文，遙祭逝者，文中說：“天高難呼，海遠惟哭；我祭鮑公，心碎魂喪”。

流亡美國的政治學者、曾為民運領袖的嚴家祺聽聞鮑彤逝世的噩耗後撰文悼念：“聽到鮑彤去世消息，感到沉重、沉沒、沉痛。33年來，‘六四’的烏雲籠罩中國大地，現在烏雲更加濃密、更加低沉、更加沉重，遮遍了中國的所有地方的陽光。’”他說：“ 沉痛悼念鮑彤，沉痛悼念「六四」死難者。我相信，不要很久，正義的陽光一定會照耀中國大地 ！”

作家蘇曉康則以為：“鮑彤是當代譚嗣同，因為八九六四完全是重複一百年前的戊戌維新，遭到慈禧的血腥鎮壓，六君子斷頭菜市口。……”

鮑彤出獄多年，一直處於被監視狀態，一位朋友七年前去北京探訪鮑彤，在附近一個餐館見面：“他從小區走過來時，遠遠跟着監視的人，就好象是他拖着沉重的鐐銬”。“席間談到趙紫陽受到的監禁，他說，一個組織，如果它的家法超過了國法，它就是黑社會。鮑先生的話至今在耳邊迴響。趙先生是這個組織的受害者，鮑先生也是，他們又是不屈者，是頂天立地的英雄。”