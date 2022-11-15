G20峰會：馬克龍繼續會晤印太領導人 重啟法國"印太戰略"

法國/馬克龍/印度/澳大利亞/印太

在印度尼西亞巴厘島出席G20峰會法國總統馬克龍，周二會晤中國國家主席習近平及印尼總統佐科·維多多之後，預計周三與印度及澳大利亞領導人舉行會晤。法新社稱，馬克龍將試圖重啟因澳大利亞潛艇危機受創的法國印太戰略。西班牙首相呼籲中國運用影響力結束俄烏戰爭。

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法新社報道，馬克龍周二分別與中國國家主席習近平和印度尼西亞總統佐科·維多多舉行了會談，並定於周三在印尼巴厘島舉行的G20峰會期間，會見印度總理莫迪和澳大利亞總理阿爾巴尼斯。

法國總統府愛麗舍宮在馬克龍與印尼總統佐科·維多多舉行雙邊會談後稱：“馬克龍總統重申了法國對該地區的承諾，在共同面對挑戰，促進穩定與合作。”

馬克龍特別寄望周四和周五於泰國曼谷舉行的亞太經濟合作論壇 (APEC) 峰會上，他作為第一位受邀與會的歐洲國家元首，法國的雄心及影響力能夠獲得認可。

法新社稱，從東非海岸一直延伸到美國西部海岸，馬克龍已將這片被命名為"印太"的遼闊區域列為"戰略重點"，法國在印太地區擁有許多領土及海域。

到2030年，這一世界貿易中樞將容納全球60%的人口和GDP經濟總量，印太也將成為中美競爭日趨激烈，並受到全球關注的重要區域。而法國在此擁有世界第二大專屬經濟區 (EEZ) 的大部分，從留尼旺島到新喀里多尼亞和塔希提島約有七處領土，人口165萬。

法國加強了與該地區主要大國，人口2.7億的印度尼西亞的合作，並打算擴大兩國的夥伴關係。印尼於今年2月簽署了第一份採購法國陣風戰鬥機的合同，並對法國的潛艇、護衛艦和其他軍事裝備"感到興趣"。

另外，關於美英協助澳大利亞建立核潛艇，這使得法國出售給澳大利亞的數十億美元潛艇合同落空的"澳大利亞潛艇事件"，馬克龍與拜登已達成"和解"。馬克龍將於12月1日對美國進行國事訪問。

另據報道，西班牙首相桑切斯也在巴厘島G20峰會期間與中國國家主席習近平會晤。據西班牙政府發言人稱，桑切斯呼籲習近平運用其對俄羅斯總統普京的影響力，以結束俄烏戰爭。發言人稱，桑切斯"敦促中國國家主席運用他的影響力，作為穩定力量，促使普京結束戰爭"。

另據中央社消息，韓國總統尹錫悅與中國國家主席習近平周二在G20會議場邊舉行首次面對面會談。尹錫悅呼籲中國在遏制朝鮮挑釁方面發揮更大作用；習近平則稱將加快兩國自由貿易協定談判。

路透社引述韓媒紐西斯通訊社（Newsis）報導稱，尹錫悅在會談中表示希望加強雙邊合作，以遏止朝鮮的核武和導彈發展，並應對氣候變遷等區域和全球性問題。

韓聯社報導，根據韓國總統辦公室稱，會談於當地時間下午5時11分開始，時長25分。尹錫悅也當面敦促中國在遏制朝鮮核武和導彈挑釁方面發揮更大作用。