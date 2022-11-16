德國對華戰略草案：貝爾博克欲將經貿合作與人權掛鉤

中國人權

2022年11月15日，在德國外交部，德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克在與國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾-格羅西舉行的新聞發布會上發言。

據德國《明鏡》周刊報道，德國聯邦外交部起草了對華新戰略草案。綠黨籍外長安娜萊娜·貝爾博克要求將與中國的經濟合作進一步與中國的人權狀況掛鉤。在未來，尊重人權將成為塑造雙邊經濟關係的決定性因素。

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社民黨籍總理朔爾茨溫和的對華經濟政策在最近幾周受到了明確批評。德國外交部現已向其他部委提交了一份長達59頁的德國政府對華戰略草案。將在數天內對草案進行投票。中國的人權狀況將對德國與中國的經濟合作產生更大影響。

對華戰略文件具體談及新疆省和西藏的人權狀況，要求對投資擔保採用嚴格的標準。據說，每個公司和國家最多可以獲得30億歐元的投資擔保。另外，還在考慮對環境標準、社會標準和避免供應鏈中的強迫勞動進行更深入的審查。對出口業務發放貸款的標準也應收緊。

中國的共產黨政府在德國外交部的戰略草案中受到了尖銳批評，其中包括在新疆和西藏的“大規模侵犯人權行為”以及對台灣的威脅性姿態。中國是否尊重人權，將成為塑造未來德中經濟關係的一個決定性因素。

在談到制裁時，該草案指出，“在歐盟框架內，如果不能通過其他手段確保沒有侵犯人權行為的供應鏈，我們也準備支持停止從有特別大規模侵犯人權行為的地區進口產品。”就中國對國際港口的進一步投資，該草案警告說，“對港口的投資為中國開啟了長期的軍事用途選擇。”

由綠黨領導的外交部推出對華戰略草案的背景是：中國中遠公司入股漢堡港的集裝箱碼頭。朔爾茨於十月違背聯盟夥伴綠黨和自民黨的意願，推動了這一計畫。另外，朔爾茨也是中國國家主席習近平連任以來第一位攜商務代表團訪問中國的西方政府首腦。

德國聯邦政府在聯盟協議里達成一致，將制定新的對華戰略。自紅綠黃聯盟上台以來，綠黨要員不時批評中國，與社民黨籍總理朔爾茨難得同步而行。