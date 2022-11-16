美國支持波蘭初步評估 落入境內導彈或來自烏克蘭防空系統

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美國白宮支持波蘭的評估，"落入波蘭境內的導彈來自烏克蘭防空系統"，但認為俄羅斯應為此事件負責。而烏克蘭總統澤連斯基則堅持，落入波蘭境內造成兩人死亡的導彈屬於俄羅斯。

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法新社消息，美國國家安全委員會發言人沃森 (Adrienne Watson) 周三表示，波蘭總統杜達認為，爆炸有可能是由烏克蘭防空導彈導致，"美方看不到與這個初步評估有任何矛盾的地方"。

發言人並表示，"我們充分信任波蘭政府就烏克蘭邊境附近發生的爆炸事件進行的調查，並對調查的專業性和嚴謹態度表示讚賞”。

但美國國家安全委員會發言人沃森同時表示，無論最終結論如何，很明顯俄羅斯最終要為這一悲劇負責，因為俄羅斯向烏克蘭的民用基礎設施發起襲擊，而烏克蘭有權利自我防衛。

美軍參謀長聯席會議主席米利認為，俄羅斯攻擊烏克蘭的基礎設施構成恐怖活動和戰爭罪行。

他說，俄羅斯企圖重整部隊之際，發動恐怖活動，使烏克蘭平民蒙受最大苦難，目的是挫敗烏克蘭人的士氣。

而烏克蘭總統澤連斯基則堅持，落入波蘭境內造成兩人死亡的導彈屬於俄羅斯。

澤連斯基周三在電視講話中表示，根據他們的軍事專家，毫無疑問，落入波蘭境內的，不是烏方導彈，他相信是俄方是導彈。

他又說，基輔當局沒有看到證據表明導彈屬於烏克蘭，烏方必須參與調查。

澤連斯基的說法與波蘭及北約有矛盾。他們都認為，發生在波蘭東部邊境地區造成兩人死亡的爆炸，可能是烏克蘭為攔截俄羅斯導彈而發射的防空導彈引致。

另外，烏克蘭一名高級國防官員周三表示，針對波蘭東部一座村莊發生到彈造成的爆炸事件，基輔掌握此事有"俄羅斯痕跡"的證據，並要求能夠立即進入事故現場參與聯合調查。

法新社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特（Twitter）發文表示：烏克蘭要求能夠立即進入爆炸地點。他並表示，基輔準備遞交證據證明這起事件是俄羅斯所為。

距烏克蘭邊界約6公里的波蘭小鎮普熱沃多（Przewodow）周二有一枚導彈落下引發爆炸，造成2人死亡。

路透社報導，丹尼洛夫也在烏克蘭國家安全與國防事務委員會的臉書（Facebook）官方帳號發文表示，烏克蘭希望與夥伴一同研究這起事件，並見到為盟友結論提供支持基礎的資料。

他說，烏克蘭對就事發情況進行調查，抱持完全開放的態度。