美國《新聞周刊》：拜習會漏了該談卻未談的重要議題——新冠疫情

拜習會

2022年11月14日，在印度尼西亞巴厘島，美國總統拜登和中國國家主席習近平在二十國集團峰會期間舉行的峰會前握手。

美國總統拜登與中國國家主席習近平的峰會14日舉行，三個半小時會談涉及台灣、俄烏戰爭與氣候變遷等多項議題。美國《新聞周刊》報導指出：其實雙方漏了一個該談卻未談的重要議題——新冠疫情。

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報道說：中國堅持清零政策，連習近平出訪也大幅受到限制，這與中國國產疫苗的抗疫效果不彰有關，這點北京也知道。如果中國願意採用美國研製的mRNA疫苗，將可大幅降低感染率，也就不必死守清零政策，人民生活可以早日回歸正常。

國會預算局前局長霍爾茲-埃金（Doug Holz-Eakin）表示，中國控制不住新冠疫情與變異株，最嚴重的結果是拖累自己和美國甚至全球的經濟，動輒封城，民眾怨聲載道，供應鏈不穩定，生產成本增加，損人不利己。

美國的新冠疫情並未消除，截至2022年11月15日止，全美新冠確診病例將近1億人，達99935041人，死亡1100296人。拜登政府已宣布再次延長新冠公共衛生緊急狀態，其原有的到期日期是明年1月11日。

2021年5月26日，剛剛上任的拜登總統發表聲明，要求美國疾病預防和控制中心（CDC）前往中國了解新冠病毒的情況，並責成美國情報系統90天內完成一份新冠疫情溯源分析報告，包括涉及中國的具體問題，病毒是否來源於實驗室事故。但之後便不了了之，至今，拜登被認為已經不再要求美國進行新冠溯源調查。

10月28日，美國國會參議院共和黨人士公布一份報告，認為新冠病毒“最有可能”起源於中國的某種“與研究有關的事件”，理由是那裡的實驗室存在安全漏洞。據《華盛頓郵報》報導，共和黨發布的這份報告共35頁，由首席參議員波爾（Richard Burr）和參議院衛生、教育、勞工及退休金委員會的共和黨團隊共同完成，該團隊一直在調查病毒起源。