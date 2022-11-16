美國《新聞周刊》：拜習會漏了該談卻未談的重要議題——新冠疫情
發表時間：
美國總統拜登與中國國家主席習近平的峰會14日舉行，三個半小時會談涉及台灣、俄烏戰爭與氣候變遷等多項議題。美國《新聞周刊》報導指出：其實雙方漏了一個該談卻未談的重要議題——新冠疫情。
報道說：中國堅持清零政策，連習近平出訪也大幅受到限制，這與中國國產疫苗的抗疫效果不彰有關，這點北京也知道。如果中國願意採用美國研製的mRNA疫苗，將可大幅降低感染率，也就不必死守清零政策，人民生活可以早日回歸正常。
國會預算局前局長霍爾茲-埃金（Doug Holz-Eakin）表示，中國控制不住新冠疫情與變異株，最嚴重的結果是拖累自己和美國甚至全球的經濟，動輒封城，民眾怨聲載道，供應鏈不穩定，生產成本增加，損人不利己。
美國的新冠疫情並未消除，截至2022年11月15日止，全美新冠確診病例將近1億人，達99935041人，死亡1100296人。拜登政府已宣布再次延長新冠公共衛生緊急狀態，其原有的到期日期是明年1月11日。
2021年5月26日，剛剛上任的拜登總統發表聲明，要求美國疾病預防和控制中心（CDC）前往中國了解新冠病毒的情況，並責成美國情報系統90天內完成一份新冠疫情溯源分析報告，包括涉及中國的具體問題，病毒是否來源於實驗室事故。但之後便不了了之，至今，拜登被認為已經不再要求美國進行新冠溯源調查。
10月28日，美國國會參議院共和黨人士公布一份報告，認為新冠病毒“最有可能”起源於中國的某種“與研究有關的事件”，理由是那裡的實驗室存在安全漏洞。據《華盛頓郵報》報導，共和黨發布的這份報告共35頁，由首席參議員波爾（Richard Burr）和參議院衛生、教育、勞工及退休金委員會的共和黨團隊共同完成，該團隊一直在調查病毒起源。