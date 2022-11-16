美軍參謀長聯席會議主席米利：中國攻打台灣將是"戰略錯誤 "

美國/台灣/中國/武力威脅

美軍參謀長聯席會議主席米利周三提出警告，"中國攻打台灣將是政治錯誤，將會類似俄羅斯總統普京在烏克蘭犯下的戰略錯誤"。

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法新社報導，米利指出："我認為這將是不智之舉，將是政治錯誤、地緣政治錯誤及戰略錯誤，類似普京在烏克蘭犯下的戰略錯誤。"

美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，台灣地形複雜，是非常困難的軍事目標、難以執行的軍事行動，中國仍需要一段時間才能擁有軍事能力。中國的風險很高且不明智，是政治錯誤、戰略錯誤。

米利周三與美國防部長奧斯汀共同召開記者會，說明烏克蘭情勢最新發展。

在被問到中國國家主席習近平鞏固在中共黨內權力，是否擔心習近平會做出以武力奪取台灣的不明智決定時，米利表示，他認為習近平會做出"符合國家利益的決定"，也相信他是理性的。在不久將來對台灣發動攻擊將是一大風險，且最終會以戰略崩潰告終。

米利表示，美方正密切觀察，並在軍事上做好準備。目前的一個關鍵是確保台灣能夠自我防衛。

他指出，各方從烏克蘭戰爭中汲取教訓，台灣、美方、歐洲國家、習近平與共軍都在汲取教訓，大家在學習的一件事是，紙上談兵與真實戰爭有很大不同。對自1979年與越南戰爭以來就沒有參戰過的共軍來說，跨越海峽入侵台灣是"非常、非常危險的遊戲"。

米利指出，台灣擁有非常複雜的地形與山脈，是個多山的島嶼，因此是個非常困難的軍事目標、非常難以執行的軍事行動。他認為中國還需要一段時間才能擁有軍事能力並做好準備。中國攻台的風險很高，是不智之舉，將是政治錯誤、地緣政治錯誤、戰略錯誤，將會類似俄羅斯總統普京在烏克蘭犯下的戰略錯誤。

米利並指，俄羅斯在未能實現入侵烏克蘭的戰略、作戰和戰術目標後，目前已訴諸"恐怖作戰行動"鎖定烏克蘭平民。

此外，米利還向媒體表示，烏克蘭不太可能運用武力，將俄羅斯趕出其所佔領的所有土地。