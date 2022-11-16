習近平責怪加拿大總理特魯多嘴快

中國-G20峰會

2022年11月16日，中國國家主席習近平在20國集團峰會閉幕後責備加拿大總理特魯多泄露了他們之間先前會晤的細節。這一指責是在印度尼西亞一場活動的間隙中進行的簡短談話中提出的，新聞機構因此記錄了下來。

出席G20峰會的中國國家主席習近平，見了許多國家領導人，加拿大總理特魯多習近平算是“偶遇”。中國官媒僅提一句：“中加領導人短暫交談”。習近平沒料到，他和特魯多的“短暫交談”被後者“泄漏”給了媒體。

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這次G20峰會，習近平會見了許多國家領袖，有意冷落特魯多，沒有安排與其正式會晤，但特魯多周二在二十國集團峰會現場抓住一個機會，在人來人往的大廳內與習近平簡短交談了大約十幾分鐘。

會面如中方所言很簡短，但特魯多說出了他想要說的要緊話。加拿大政府隨後按習慣向媒體發布新聞稿，披露了交談的核心內容：

其中一點，特魯多就中國干預加拿大聯邦選舉表達了“嚴重關切”。上星期，加拿大環球新聞公布有關中國干預加拿大選舉的一份報告後，特魯多批評中國與民主國家及加拿大政體進行“危險的遊戲”；加拿大警方上周四還宣布正在對中國在加拿大非法設置警察機構監視華人進行調查。特魯多說，在攸關加拿大公民的重要問題上表現強硬是極其重要的。

另外一點，特魯多還與習近平討論了雙方共同關心的問題及地緣政治問題，包括俄羅斯入侵烏克蘭的問題以及朝核問題。

外媒記者在中國外交部例行記者會上詢問中加領導人交談的情況時，得到的回答是無可奉告。

沒想到這件事還有續曲，加拿大攝影記者在巴厘島G20現場拍攝的畫面顯示，習近平與特魯多星期三再次在人來人往的大廳相遇，習近平對特魯多把兩人的“私下談話”透露給媒體表達不滿，畫面顯示，習近平臉上的笑容很勉強，他對特魯多抱怨：

“不合適啊！而且我們也不是那樣子進行的，對不對？如果有誠心，咱們就以互相尊重的態度來進行交談合作，否則這個結果就不好說了。”

特魯多聽完翻譯後表示，希望“繼續尋求建設性的合作”，特魯多還對習近平解釋說：“在加拿大，我們信奉自由、公開及坦率的對話。”習近平則簡短回應稱：“創造條件，創造條件。”說著與特魯多握握手，徑自走開了。

就這樣，習近平與特魯多的“私人談話“以及習近平責備特魯多向媒體泄漏消息的對話畫面，風靡了網絡。

分析指習近平可能不適應西方媒體和公眾人物的運作方式，難免動怒，其實， 在西方，政治人物與媒體的互動再正常不過。

中加關係不冷不熱，特魯多與習近平上次會面是2019年。自加拿大應美國司法部引渡要求逮捕華為金融首腦孟晚舟，中國隨即逮捕加拿大在華前外交官及商人作為報復，兩國關係跌到冰點。三名當事去年均已獲釋，但雙邊關係並不見好。