FBI局長國會作證：中國盜竊美國資料大於各國盜竊總和

中美關係

2022年11月15日，在美國華盛頓國會山，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗-雷伊在眾議院國土安全委員會 "國土面臨的全球威脅 "聽證會上作證。

美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)15日在國會作證，指出：中國正大規模盜竊美國政府、企業與個人資料，數量大於其他各國盜竊的總和，中國的網絡盜竊體系是世界上最大的。

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雷伊回答國會眾議員哈什柏格(Diana Harshberger)提問說：“我們確實擔心國安問題，包括中國政府可能控制從數以百萬計的來源收集來的資料，或控制推薦的算法，進一步用來進行影響力操作，甚至用來控制數百萬個裝置的軟件，這樣，他們就有機會破壞個人裝置計算機和手機等。

雷伊說：在中國資料如何分享都是問題，因為根據中國法律，企業有義務和政府分享資料。

雷伊特別表示：中資抖音（TikTok）在美國運營，引發對國家安全的極度擔憂。他指出：中國政府可能利用這款視頻共享應用程序影響用戶，或控制他們設備，造成風險。

他補充說，北京還可以使用抖音母公司字節跳動（ByteDance）擁有的流行應用程序抖音來控制美國數百萬台設備上的軟件，使其有機會在技術上感染這些設備。

雷伊表示：美國管理當局早就在調查這家公司，聯邦貿易委員會（CFIUS）主張禁止抖音在美國運行。

《華盛頓郵報》上周發表兩位有影響力的國會議員、參議院情報委員會副主席盧比奧（Marco Rubio）和眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）的專欄文章，寫道：抖音應該在美國被徹底禁止。兩位議員表示他們計畫提出法案，禁止抖音以及其它被中共有效控制的平台。