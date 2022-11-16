G20 習近平的風光和意外

習近平與G20峰會

“閉關”三年的中國國家主席習近平終於出關了，法國世界報形容習近平出關分兩階段，第一階段，習九月份去烏茲別克出席上合會，見的主要是友邦，尤其是“老朋友”普京；這次來印尼巴厘島。習真正來到了“世界競技場”，老朋友普京不在，他將獨自面對西方。

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二十大後登上權力頂峰的習近平，在巴厘島一個接着一個與外國領袖會面。與美國總統拜登的會晤事先傳出會不會砸鍋的擔憂，因為2021年阿拉斯加中美會談被形容是“災難性的”，楊潔篪宣布中方“不吃那一套”令觀察人士至今震驚。這次拜習會，雙方的語氣是緩解的，當然，在核心問題上寸步不讓，習近平的核心的核心是台灣，他說這是中國的第一道紅線，他還告訴拜登，台灣問題是中國人自己的事，意思是美國不要干涉。拜登表面上仍然保持着多年前與習近平認識時的輕鬆習慣，但台灣問題也是他關注的核心，拜登雖然重申一個中國政策，但要緊的是中國不得脅迫台灣，美國反對任何一方單方面改變現狀。拜登入主白宮以來曾四次表示，一旦北京入侵台灣，美國將出兵捍衛，“維持現狀”四個字份量其實很重。

無論如何，從中國官媒對拜習會的反應看，還是相當地滿意。央視新聞的微博視頻稱，“習近平主席為中美關係發展指明了一個方向和一條軌道。”可惜美國人和出席G20峰會的各國領袖們並不知道這條消息的內容。

習近平與西方多國領袖舉行了會談，法國總統馬克龍希望習近平促請普京放棄戰爭，但中方媒體相關報道對此一筆帶過，習近平還與澳大利亞總理阿爾巴尼斯會面，中國與澳大利亞幾年來關係冷淡，尤其在澳大利亞把華為排除出5G市場，隨後要求對新冠來源進行國際獨立調查後，中方開始對澳大利亞採取貿易報復。因此，中澳峰會引起西方輿論關注。

習近平還應與日本首相岸田文雄周四在曼谷亞太經合峰會期間舉行會談，中日領導人上次面對面唔談還是在2019年。岸田正在對東南亞進行持續八天的訪問，G20與亞太峰會是其行程的一部分，岸田每到一處，都強調世界不允許憑藉武力改變現狀，基於法治的自由開放的國際秩序不可或缺。這被解讀為他正努力爭取更多支持應對中國的挑戰。

習近平還與印度總理莫迪在東道國印尼為二十國集團領袖們舉行的晚宴上交流互動，G20媒體中心的直播畫面顯示，習近平和夫人彭麗媛在晚宴即將結束前走向印尼總統佐科，似乎向東道主致謝。習近平然後與佐科一側的莫迪握手，兩人進行了交流。這可能是中國解放軍和印度軍隊自2020年4月發生對峙以來，兩國領導人第一次會面交流。莫迪和習近平今年9月曾出席在烏茲別克舉行的上合峰會。兩人並未會談。

習近平與外國領袖的會面，官媒大報特報，顯示領袖出面的重要，有觀察人士分析，習近平許久沒有親臨國際場合，引起外界好奇心自然而然，官媒的宣傳就有點過分，好像仍有一種“萬國來朝”的心態。

即便如此，風光之餘，也有意外，習近平與加拿大總理特魯多的會面就是意外，與中方表現出要與澳大利亞改善關係相反，中方有意冷淡加拿大，沒有安排與特魯多的正式會談。但是特魯多在領袖們必須出入的大廳碰到習近平，抓住機會與其交談了十幾分鐘。加拿大畢竟是西方重要的一員，官媒還是提到“中加領導人簡短會談”，但是沒有交代會談內容。根據加拿大媒體報道，特魯多主要跟習近平談了兩點，一是中方干預加拿大選舉的問題，另外一點是俄羅斯侵烏問題。加拿大外交部隨後依照慣例將此向媒體通報，結果引起習近平的不滿。加拿大現場攝影記者拍攝的視頻顯示，星期三，習近平再次與特魯多在大廳“偶遇”，習近平責備特魯多不該將兩人的“私下談話”透露給媒體，抱怨加拿大這樣做“不合適”。

G20峰會可能還有另外一個意外，英國首相蘇納克應與周三與習近平會談，這將是英中關係緊張下兩國領導人近五年來的第一次，蘇納克數周前在談話中直指中國是“威脅”，但後來使用了“挑戰”取代“威脅”，周三，見面突然被取消。英國政府發言人告訴法新社，這次會議“因日程安排問題而被取消”。記者詢問中國外交部時，毛寧回應稱，“我目前沒有可以提供的消息。”毛寧隨後強調，中方致力於同英方在相互尊重、平等互利基礎上，推動中英關係健康穩定發展，希望英方同中方相向而行。

中英領導人會談取消是否有其他原因，目前不得而知，但轉載“中英領導人G20期間會晤取消？外交部回應”這條消息的鳳凰網後面跟着的6000多條評論，大多是千篇一律的謾罵英國，諸如“支持取消，這個蘇納克太狂了”，“待英人腦袋清醒點再說。”好像滿肚子的深仇大恨。