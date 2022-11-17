倫敦命令一家中國控制公司出售其半導體股份

中英關係

英國內政大臣夏普斯11月16日命令一家中資公司出售其在英國主要半導體製造商的股份。

英國政府周三命令一家中資公司出售其在英國主要半導體製造商的股份，此舉可能會遭到中國政府的反對。

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英國政府發言人在一份聲明中說。"在進行了詳細的國家安全評估之後，英國內政大臣夏普斯（Grant Shapps）決定發布一項'最終命令'，要求安世半導體(Nexperia)出售至少86%的Newport Wafer Fab芯片製造商的股份，以防範對國家安全構成的潛在風險，"

夏普斯在他的官方指令中說，中方控制公司存在着與 "技術和知識有關的風險，可能會損害英國的能力”。

中國智能手機巨頭聞泰科技(Wingtech)旗下的荷蘭公司安世半導體"（Nexperia）已於2021年7月完成了對英國最大的芯片製造商Newport Wafer Fab的收購，收購金額未披露。

倫敦當局的這一宣布是在倫敦和北京之間的關係日益緊張以及對中國公司的海外投資進行審查期間作出的。

2020年，在美國提出對中國間諜活動的擔憂後，倫敦禁止中國電信巨頭華為在英國部署5G寬帶網絡設備，激怒了中國政府。

英國首相蘇納克上月上台時對中國持強硬立場，同時表示希望與中國進行貿易。

蘇納克曾計畫在本周於印度尼西亞舉行的G20峰會上與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。但是，當波蘭遭到導彈襲擊時，西方盟友在巴厘島被迫召開緊急會議應對，蘇納克與習近平的會談被取消了。

英國政府發言人說：政府 "將繼續支持商業和投資，同時保護國家安全。"

保守黨議員艾麗西亞-卡恩斯說："我們的長期安全取決於我們經濟的復原力，這意味着確保我們不會以短期內技術進步的名義讓戰略資產落入獨裁政權手中。