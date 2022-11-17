布林肯將訪問中國 深化美中溝通避免競爭變衝突

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美國國務卿布林肯周四向媒體談及明年初對華訪問表示，他的訪華行程將會深化彼此的溝通，避免競爭關係變成衝突。討論議題將包括美中兩國之間的議題、亞太地區國家關心的議題以及全球關心的議題如氣候、健康和經濟等。而荷蘭法院裁定馬航MH17航班是被俄羅斯製造的導彈擊落，美國對這一判決結果表示歡迎，布林肯稱這是伸張正義的“重要一步”。

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中央社消息，亞太經濟合作會議經濟領導人周（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日舉行，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日為經濟領導人會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。這是新冠疫情爆發以來首場APEC領導人線下實體會議。

美國國務卿布林肯和貿易代表戴琪周四晚間在APEC會場的媒體中心舉行記者會，說明此行的目的和成果。

媒體詢問布林肯明年即將訪問中國的行程，以及布林肯對這次行程的目標和期待，布林肯表示，正如美國總統拜登和中國國家主席習近平會面時強調，如果雙方要負責任地處理彼此的關係和競爭，雙方必須保持公開且持續加深彼此的溝通，這樣才不會變成衝突。

布林肯表示，與此同時，雙方要找到可以合作的領域，特別是那些不只對雙方人民有影響而是攸關全球民眾福祉的議題。

布林肯指出，拜習會面之後，不管是這次在曼谷參與APEC或是剛落幕的20國集團（G20）峰會，他聽到許多國家樂見兩國領導人的會面，各國都希望美中兩國負責任地處理彼此的關係，因此他的訪中行程將會繼續討論拜習會談及的多項議題，並深化彼此的溝通。

布林肯說，這些議題包括美中兩國之間的議題、亞太地區國家關心的議題以及全球關心的議題如氣候、健康和經濟等。至於何時訪中，布林肯表示還在討論當中。

另外，荷蘭法院周四裁定馬航MH17航班是被俄羅斯製造的導彈擊落，並對3名涉案男子定罪，美國對這一判決結果表示歡迎，

稱這一決定是伸張正義的“重要一步”。

布林肯在一份新聞稿中表示，“海牙法院的裁決標誌着為2014年7月17日遇難的298人伸張正義的努力邁出了重要一步”。

此外，對於日前一枚導彈落入波蘭的事件，布林肯在記者會中表示，他和烏克蘭方討論過相關的調查，但不管結果如何，各界都清楚，俄羅斯要承擔最後的責任。布林肯表示，大家每天看到的是俄羅斯用導彈襲擊烏克蘭，試圖摧毀烏克蘭的基礎設施，烏克蘭有權自我捍衛，美國會堅定地支持烏克蘭。