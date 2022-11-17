拜登稱讚佩洛西是“民主的堅定捍衛者”

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美國政界重要人物南希·佩洛西周四宣布，在共和黨明年1月掌控眾院時，她將卸任民主黨領袖職位，但會續留眾院擔任議員。共和黨在美國中期選舉中贏得眾議院微弱多數席位。美國總統拜登稱讚她是“民主的堅定捍衛者”。

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法新社報導，82歲的佩洛西周四在眾院發表講話，她對議員們表示："我不會競選下一屆國會民主黨領導人，應該讓新一代領導民主黨黨團了"。

在上周美國中期選舉中，共和黨以微弱多數奪回眾議院，民主黨則保住參議院掌控權。

佩洛西並回顧了她在眾議院35年的工作歷程表示，"美國的民主是偉大的，但也是脆弱的"。

佩洛西在1987年勝選進入國會，2007年首度成為議長，並在第2度出任議長時，主導對前總統特朗普的兩次彈劾。現年82歲的佩洛西在眾議院領導她所屬的民主黨接近20年，是國會中最有權勢的民主黨人，也是第一位擔任眾議院議長的女性。佩洛西卸任民主黨領袖職務，象徵美國政治一個時代的結束。

在美國總統繼位順序中，眾議院議長是繼副總統後的第2順位繼位者。

佩洛西上周表示，年邁丈夫保羅．佩洛西在11月8日中期選舉前遭到襲擊，這會影響到她如何決定未來。

白宮表示，總統拜登周四早上與佩洛西談話，祝賀她完成了歷史性的眾議院議長任期，拜登表示，歷史會記下她是我們史上最重要的眾院議長。拜登並稱讚佩洛西使數以百萬計的美國人生活變得更好，拜登並提及佩洛西努力阻止了2021年1月6日國會騷亂"破壞民主"。