日中首腦時隔三年舉行面對面會談

中日關係

日本首相岸田文雄日本時間17日夜與中國國家主席習近平在泰國曼谷舉行會談，就以邦交正常化50周年為契機，面向關係穩定化而攜手合作、不允許俄羅斯使用核武器等方面達成了一致，會談中，雙方一致同意將就林芳正外相訪華事宜進行協調，並儘快開通防務部門熱線電話。

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這是日中首腦時隔約3年再次面對面會談，對岸田而言則是首次。據報道，雙方在多方面達成共識，出乎意料。

以滿面笑顏開場的日中首腦會談持續了約45分鐘，超出了預定時間。

岸田首相指出：“當前，日中關係面臨諸多挑戰和懸而未決的問題，也存在多種合作的可能性。”

習近平主席表示：“我們願共同努力，建設適應新時代要求的中日關係。”

會談中，岸田首相表達了日本對釣魚島和台灣等懸而未決問題的“嚴重關切”。

對此，習主席回應說：歷史和台灣問題“事關兩國關係的政治基礎和基本信念，我們必須始終信守承諾，妥善處理。”

岸田文雄在會見後的記者會上指出：“俄羅斯暗示在烏克蘭使用核武器，這是一個非常令人擔憂的情況，在這一點上我與習主席的觀點相同，即決不能使用核武器，決不能打核戰爭。”

對於中國對俄羅斯侵略烏克蘭的看法，他表示，“我不會對對方的言論發表評論”，但強調“我們在不使用核武器這一點上達成共識”。

岸田首相表示：“我們一致認為應該在包括首腦級在內的各個層面保持密切溝通。”“關於林芳正外相訪華，我們已同意推進準備與協調工作。”