美國會：經安會促考慮停中美正常貿易關係 CECC憂習近平集權侵海外人權

中國/美國

當中美元首本周一於印度尼西亞峇里島G20峰會期間會晤後，美國國會轄下兩個委員會連日發表年度報告，大肆批評中國有損人權和經貿的政策和措施。當中，美中經濟與安全審議委員會的年報指，中國從事不公平質易行為，若美國審查屬實，便應暫停美中正常貿易關係；另外，國會-行政當局中國委員會（簡稱CECC）則指集權後的中國黨總書記習近平，日益加強侵擾海外人士的人權，並透過國際機構和威嚇窒礙批評中國的聲音，要求聯邦調查局加強執法。

廣告 繼續瀏覽後續

對於經安會在中美兩國元首會晤後不久發表年報，在港的親中媒體《文匯報》今(17日)引述不具名的分析稱，其中挑釁之意幾乎不言而明，而報告明顯是要打壓中國，亦令人質疑美國總統拜登向中國國家主席習近平聲稱「中美競爭不是尋求衝突」的可信度。該分析總結，儘管中美元首會晤是一個頗為積極的信號，但兩國關係的前景未許樂觀。

美國的國會-行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，下稱CECC）在當地時間周三(16日)發表最新年度報告，直指習近平試圖向世界輸出其「中國人權觀」，委員會聯席主席默克利(Jeff Merkley)和麥高文(James P. McGovern)批評，那是打着自由民主旗幟去破壞民主自由的做法，鼓吹的是國家決定權利觀，以國家主權為盾去打壓公民和政治權利，達到協迫性控制，絕對不可接受。

報告及二人的聲明指出，中國藉著習近平提倡的全球安全倡議及國際會議，以及操縱國際人權機構來達到輸出人權觀的手法，過程中會利用供應煉和技術進行打壓和脅迫，破壞全球民主自由和政治進程，挑戰基於規則的國際秩序。

中國的另一手法是令全球批評中國人權的人士噤聲，年報詳列中國的恐嚇手段，而達致跨國鎮壓這關鍵問題的工具，包括網絡攻擊、誹謗運動、威脅個人及其家庭成員，以及濫用國際刑警組織機制。

兩位主席指出，報告羅列了中國的獨裁實況，而中國當局的人權觀亦早已道德淪喪，但中共的第二十次黨代表大會令習近平加強對權力的控制，並繼續以此為武器對付中國人民，甚至越來越多地以此對付海外的普世人權，各國須連手打擊。

CECC：擴大制裁香港檢控和司法人員的權力

報告建議，行政當局應提高聯邦調查局和國務院的能力，以應對中國的跨國鎮壓以及恐嚇維吾爾人、香港人、藏人和華裔美國人的行為；報告又建議，加強對在新疆參與強迫絕育和墮胎的中國官員的制裁。

報告亦詳列中國對香港人權的打壓，包括以《港區國安法》大舉拘控民主派人士，造成的氛圍使至少65個公民團體解散，使香港由一個開放社會變成一個被恐懼和政治操控所支配的社會。年報為此建議，擴大對在香港參與起訴和拘留民主倡議人士的檢控和司法人員的制裁權力，以應對中港政府大肆破壞香港的民主自由、新聞自由和公民社會以及利用來任意拘押民主倡導者的情況，

而在CECC發表年報之前的周二(15日) ，美中經濟與安全審議委員會（英文簡稱USCC，下稱經安會）亦發表了2022年年報，指中國於1999年準備加入世界貿易組織時，美國根據協議給予中國「永久正常貿易關係」地位，令中國享有最惠條件和關稅，但中國卻從事不公平質易，建議國會指示華府審查中國的貿易做法，並在90天內完成審查，若確定中國未兌現其在1999年協議中的承諾，就應考慮暫停雙方的正常貿易關係。

該委員會主席黃之瀚表示，暫停正常貿易關係可能會導致中國輸美進口產品的關稅大幅提高。

中國對兩份報告均未有回應。