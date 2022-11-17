習近平“教訓”特魯多餘波震蕩

習近平特魯多G20場外交鋒

2022年11月16日，加拿大總理特魯多在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團領導人峰會上與中國國家主席習近平交談。習近平責怪特魯多向媒體泄漏兩人15日交談的細節。

習近平閉關三年初登國際大會場G20，一口氣會見許多國家領導人，尤其與美國總統拜登舉行峰會之後，央視報道稱習近平為中美關係指明了方向，習主席很風光，然而不料半路殺出一個加拿大總理特魯多，中國官媒從來十分嚴謹地處理最高領導人言論，這場言論交鋒讓外界一窺習近平罕見的一面。

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習特會對習近平來說可能是一個事故，因為中加關係一直緊張，中方有意冷淡對方，沒有安排與加方舉行正式會談。但是，特魯多抓住了會議間隙的機會，找到習交談十幾分鐘，主要談的是加方批評中方干預加拿大事務以及俄羅斯侵烏等問題，加方隨後向媒體做了簡要通報，然後有了次日的習特再會，從視頻看，習努力地保持着笑容，但說出的話卻是冰冷的，習指責他泄露了雙方前一天簡短會談的細節。

習近平的語言

加拿大記者拍攝的視頻顯示，習近平情緒明顯有些激動，他對特魯多說，他不該把私下談話泄漏給媒體，“這不合適啊”，“而且我們也不是那樣進行的。”翻譯完這句話，習近平又說：“如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。”未等翻譯說完，習接著說：“否則，這個結果就不好說了。”

特魯多意識到習在責備他，未能翻譯說完回應，“在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，我們將會繼續這麼做，我們將繼續期待能進行建設性的合作，但也會有雙方意見不同的地方。”特魯多回應習近平時目光直視，後者卻在閃避，或者無法用目光直接交流。

習打斷了翻譯，與特魯多握手並說：“創造條件，創造條件。”然後走開了。但視頻還有餘音，多家媒體分析這是習近平轉身離去時說的一句話：“很天真。”

西方輿論的反應

加拿大記者拍下了在公眾場合總是小心翼翼的中國領導人的另外一種表現。“否則，這個結果就不好說了”，這句話被解讀明顯帶有威脅的性質，曾於2009年至2012年擔任加拿大駐華大使的馬大維(David Mulroney)對紐約時報表示：“簡直就像是大叔對小男孩的訓誡。”他說，加拿大人看到這一視頻的第一反應可能是，“特魯多敢於對抗是件好事”，但令人不安的是，特魯多僅僅因為公開反對中國干預加拿大選舉就受到這樣的斥責。

西方社會是一個民主透明的體制，領導人與另一個國家領導人的對話，談話，一般情況下，幾乎不具有保密性質，因為媒體在追蹤，與其不報，不如主動向媒體通報要點。特魯多政府向媒體簡要通報與中國領導人交談內容，絲毫不過分。而且交談的內容直接涉及中國干涉加拿大事務，更是十分地有必要。

習近平覺得加方的做法過分，因為習近平來自一個封閉的專制體制，而他本人又是這個體制高高在上的獨裁者，平時說話，發表指示，頤指氣使，四周言聽計從。本國的媒體都在控制或自律之中，對領導人的談話都要謹慎處理，即使知道內情，也不敢擅自透露。

習責備特魯多的一番對話，讓不少觀察人士聯想到習近平還是國家副主席時，訪問墨西哥會見華僑社團時留下的一段批評西方的即興發言，“有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們的事情指手畫腳。”

多倫多星報專欄作家蘇珊·德拉科特評論：“被中國領袖教訓何謂保密責任，有點像被特朗普教訓何謂外交。”

中國封鎖消息

習平時很少對外即興發言，都是有管控的，或者秘書寫好稿件，照本宣科，或者有隨從應對。這次的G20會場是一個很特殊的場合，會議間隙，領導人可在大廳相遇。特魯多單刀直入，利用短暫休息的間隙找到習，習當時的反應不得而知，因為中方是保密的，不要說官方媒體，就連中國外交部發言人被問及時，也只是一句無可奉告，這是中方對待本國領導人以及處理領導人信息的傳統方式。

習近平責備特魯多，猶如教師爺教訓小學生的場面在外部世界反應這麼大，幾乎風靡全球視頻，卻在中國嚴密封鎖，悄無人知。一些關鍵詞，甚至連特魯多的昵稱“小土豆”也被臨時管制。本來一些愛國主義網民反用小土豆，得意地宣稱“小土豆被削皮”，來凸顯習主席怒斥特魯多的霸氣。

報道G20的中國媒體代表團很龐大，但全世界都在報道的這件事他們不會報。習近平發火的新聞傳遍世界，唯獨中國人不知。根據華爾街日報，周四，特魯多在中國微博平台上的賬號似乎無法搜索到。儘管特魯多的微博賬號沒有被刪除，但對他經過驗證的賬號的搜索結果卻是空白。搜索“特魯多”三個字，得到的結果只有被批準的新聞來源發布的零星帖子，普通用戶發布的帖子全看不到。美國之音18日報道說，中國各大社交媒體平台全面審查與加拿大總理特魯多有關的貼文和關鍵詞，禁止討論他與習近平在二十國集團峰會場邊的短暫交談。

動靜太大了，中國外交部不得不出面說話，星期四，中國外交部發言人毛寧強調習近平對特魯多的談話不應該被視為“批評或指責任何人”，習近平不耐煩地擺脫特魯多時說的一句“創造條件，創造條件”，也被毛寧隨即拿來，說是近年來中加關係困難，加拿大應主動“創造條件”。