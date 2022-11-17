聯合國秘書長歡迎黑海穀物倡議延長120天

烏克蘭/俄羅斯/穀物/聯合國

聯合國秘書長周四通過發言人發表聲明，歡迎各方同意繼續實施黑海穀物倡議，以促進烏克蘭生產的糧食、食品和化肥能夠安全地通過海運出口。

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古特雷斯表示全力支持由土耳其、烏克蘭、俄羅斯和聯合國四方代表組成的聯合協調中心，使這條重要的補給線繼續順利運作。

與此同時，聯合國還全力致力於消除俄羅斯出口糧食和化肥的剩餘障礙。

他指出，四個月前在伊斯坦布爾簽署的這兩項協議對於降低糧食和化肥價格以及避免全球糧食危機至關重要。

古特雷斯說：“黑海穀物倡議繼續表明，謹慎外交在尋求多邊解決方案方面的重要性。”

黑海穀物倡議的最初期限是從7月22日簽署之日起120天，原本將在11月下旬到期。在該倡議下，約1000萬噸重要的糧食得以從烏克蘭運往世界各地，其中三分之二運往了發展中國家。

另據土耳其一名高級官員周四宣布，允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議將"依照現行條款"延長4個月。

這名要求匿名的官員告訴法新社，協議將在"考慮到冬季條件的情況下持續生效120天"，但冬季過後可能會有"新的安排"。

一名熟悉談判情況的國際消息人士也向法新社證實，相關各方同意延長協議。

烏克蘭是全球最大穀物生產國之一。俄羅斯入侵烏克蘭導致2000萬公噸糧食在黑海港口卡關，直到土耳其和聯合國居中斡旋，俄烏才於7月達成安全通道協議。