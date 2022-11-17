芬蘭總理：歐洲過度依賴中國提供的技術

芬蘭-中國

芬蘭總理馬林周四表示，歐洲如今過於依賴中國提供的技術，我們對此應有警惕。

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據路透社報道，芬蘭總理桑娜.馬林周四在首都赫爾辛基出席Slush國際新創大展時說，“必須承認我們已經有了漏洞，我們看一下芯片或半導體就知道了，我們太過於依賴。”

馬林說，歐洲對俄羅斯能源的依賴導致了歐洲正在發生的能源危機，以及在新冠病毒大流行期間看到的醫療用品的缺乏，這些都是值得借鑒的教訓。

馬林表示："我們必須確保我們有能力和知識來開發這些技術，而不是依賴中國和其他專制國家，這些國家的邏輯與民主國家的邏輯不同。

馬林敦促歐盟成員國更多地在人工智能和量子計算等新技術領域更多的投資。

根據『政客』(Politico)報道，馬林周四表示，歐洲在經濟上很脆弱，因為它過於依賴台灣製造的計算機芯片等重要技術的進口。她說，“當我們關注芯片或半導體時，我們過於依賴特定來源。”

馬林舉出新冠疫情和烏克蘭戰爭的例子表示，如果歐洲不建立自己的技術能力，供應可能會在危機時期非常緊張。她說：“我想強調我們應該擁有專有技術、知識和能力，並確保我們不會在技術上犯我們在能源和醫療用品上所犯的錯誤。”

一位外交官表示，歐洲理事會在上個月關於中國的討論期間，成員國領導人得到的警告是，北京與台灣之間爆發的任何衝突都可能導致技術供應鏈嚴重中斷。

歐洲聯盟今年早些時候公布了自己發展芯片的計畫，按照計畫，從現在起到2030年，歐盟將把在這全球半導體價值鏈中的份額提高到20%。