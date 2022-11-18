中國否認習近平與特魯多談及什麼干預加拿大選舉話題

中國/加拿大

中國周五否認了關於中國國家主席習近平與加拿大總統特魯多討論什麼關於中國干預加拿大選舉的報道內容。中加兩位領導人之間的緊張對話交流被公開後，視頻影響正在擴大。中國今天全面封鎖了網絡與此消息相關的圖像與文字內容，並把與此相關的一系列詞語名字都劃為敏感詞。

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據法新社今天報道稱，本周三在印度尼西亞舉行的G20峰會上場邊拍攝的錄像顯示，在習近平與特魯多兩人前一天的會面細節據稱被泄露給媒體後，習近平以親切而堅定的方式責備了特魯多先生。路透社援引一位不願透露姓名的加拿大政府消息人士的話說，加拿大總理周二告訴習近平，他 "嚴重關切 "關於中國對加拿大的干預。渥太華指責北京干預加拿大民主和司法系統。

但當中國外交部例行新聞發布會上被問及時，一位中國外交發言人周五否認習近平和特魯多曾討論過此事。毛寧說，對對話的報道 "與事實不符"，毛寧並補充說，中國已向加拿大發出了抗議的信息。

據毛寧說，特魯多接近了習近平，並進行了一次小範圍的交談。毛寧告訴記者：“雙方的談話非常簡短。”

周二習近平和特魯多的會晤是2019年以來兩位領導人之間的首次面對面對話。但第二天，中國國家主席習近平在G20峰會上面對鏡頭批評了加拿大總理特魯多。

法新社說，這是一次極不尋常的公開爭吵，後來被廣泛評論。根據大約一分鐘的視頻片段，習近平指責特魯多：“把我們的談話內容去告訴媒體那是不合適的。” 根據這個視頻片段，習近平說，"此外，討論的方式不是這樣的。"