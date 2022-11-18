前環時記者付國豪病逝

香港/反送中/付國豪

2019年在香港機場一度被“反送中”示威者圍毆，後成為中國力捧的焦點人物，前環球時報記者付國豪已於去年10月因病去世。但據中央社消息，2021年4月時，付國豪因為“收入經濟狀況難在北京有安身之所”，加上家庭因素無法允許他“在北京漂泊”，離開了環球時報。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社署名呂佳蓉今天引述消息報道稱，反送中期間遭毆的前環時記者付國豪去世。中國多家官方媒體今天均指，付國豪去世的消息是由付國豪父親在社交平台今日頭條上披露。

付國豪的父親在網上寫上：“知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻着：無限追息四個大字。”

消息指出，據與多位付國豪親友確認，付國豪已於去年10月去世，並安葬在家鄉天津。

根據頂端新聞形容，付國豪的父親在回憶付國豪時情緒激動，他在受訪時並表示，“孩子離職後，我們一家人陪他和抑鬱症抗爭，但在2021年10月他還是離開了我們，追思會目前尚未確定是否辦理”。

2019年8月中旬，付國豪以環球時報記者身分在香港機場採訪，因一度自稱“觀光客”遭“反送中”示威者起疑而被圍毆，當時付國豪說：“我支持香港警察，你們可以打我了。”之後，在大陸媒體大幅報導付國豪在香港被毆的事件，以及中國官方強烈譴責之下，付國豪在中國境內聲名大噪，成為焦點人物。

據中央社說，而帶頭毆打他的2男1女共3名示威者，去年1月被香港法院判處4年3個月至5年半徒刑。