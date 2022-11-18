北京回應德國新對華戰略草案: “冷戰思維的遺留”

中德關係

據德國《明鏡》周刊報道，北京政府對《明鏡》周刊曝光的德國新中國戰略草案作出了憤怒的回應，稱該文件對中華人民共和國的評估是“冷戰思維的遺留。”

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《明鏡》周刊獨家曝光了德國外交部起草的新對華戰略草案後，北京政府現在做出了回應。中國外交部在回答德新社的詢問時說，將中國列為競爭者和系統對手“是冷戰思維的遺留。”中國政府也拒絕德方以所謂人權問題和“謊言和謠言”來詆毀中國。

這份長達59頁的秘密戰略文件指出：尊重人權應該是塑造未來經濟關係的決定性因素。“經濟發展和人權並不衝突。”該草案需提交其它與外交和安全政策問題有關的部委批准。

草案規定，今後投資擔保的上限為每個企業、每個國家30億歐元。投資擔保也將受到。深入審查。從環境標準到社會標準，如“避免供應鏈中的強迫勞動”。此外，德國對中國的依賴將迅速減少，並以德國經濟可以接受的代價來進行。

慕尼黑出版的《墨丘利報》報道說：綠黨籍貝爾博克領導的外交部里，有人向《明鏡》周刊泄露了對華戰略草案。為什麼有人泄密，以及是誰泄露的，目前還不清楚。是有人想加快事情的進展？還是想先將外交部的觀點公之於眾？全球公共政策研究所所長托斯滕·本納強調說，被泄密的引文都符合外長貝爾博克自紅綠燈政府上台以來制定的中國政策。歐盟稱中國是合作夥伴，同時也是競爭對手和系統對手。德國外交部採用了這一表述。但《明鏡》周刊報道說，戰略文件還補充說，“然而，後兩個方面的重要性日益增加。”文件還批評了中國在烏克蘭戰爭中的親俄立場和北京對台灣的威脅。

但該戰略草案無論如何都會修改好幾次，因為它必須通過與聯盟夥伴和其他部委的多輪談判。

總的來說，綠黨和聯盟夥伴自民黨在對華政策的看法上基本相同。它們都強調了人權的重要性和更強的價值觀導向。但社民黨籍總理朔爾茨和社民黨則在某種程度上更謹慎或更傾向於現實政治。而德國企業，特別是大型企業則希望繼續在中國投資。