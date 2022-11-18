法新稱習近平斥責特魯多暴露北京與渥太華關係緊張

中國/加拿大

2022年11月16日，中國國家主席習近平在20國集團峰會閉幕後責備加拿大總理特魯多泄露了他們之間先前會晤的細節。

中國國家主席習近平在G20峰會上面對鏡頭批評了加拿大總理特魯多，這種不尋常的公開爭吵可能使本已緊張的雙邊關係更加複雜。

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據法新社報道稱，習近平與特魯多的爭執暴露了北京與渥太華之間的緊張關係。該報道稱，周三，記者在印度尼西亞巴厘島拍攝的錄像顯示，在習近平與特魯多兩人前一天會面的細節據稱被泄露給媒體後，習近平以友好但堅定的方式責備了特魯多。

加拿大總理特魯多說，在渥太華指責北京干預加拿大民主和司法系統之後，他在會見時提出了 "中國干預的問題"。

根據社交網絡Twitter上發布的大約一分鐘的視頻，習近平對特魯多稱"去報紙上告訴他們我們的談話內容是不合適的。" 報道稱習近平用平靜的語氣，帶着微笑，用中文繼續說，"此外，這不是討論的方式"。習近平的話由一名翻譯翻譯成英文。習近平說，"如果（你方）有誠意，那麼我們應該在相互尊重的基礎上進行討論。如果沒有，就很難期望太高。"

隨後，中國國家主席顯然試圖向加拿大總理告辭，但特魯多甚至在聽完習近平的話的翻譯之前就回答了。特魯多說，"在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，這就是我們要繼續做的。"特魯多用英語說。他強調說：“我們將繼續尋求建設性地合作，但也會有我們不同意的方面。”

據稱，習近平舉起雙手，平放在身前，然後結束了談話。習近平平靜地對特魯多說了兩次：“創造條件，取決於你。”

習近平微笑着與加拿大總理握手，就此兩個人分開。

在周四的中國外交部例行新聞發布會上被問及這段視頻時，外交部發言人毛寧淡化了事件重要性。她稱，該視頻（......）顯示了兩國領導人在G20峰會上的簡短對話。她說：“這是很正常的事情。” 毛寧說，“我不認為這應該被理解為習主席對任何人的批評或斥責。"

法新社引述新加坡國立大學政治學教授Chong Ja Ian說，在這段視頻中，中國領導人以如此 "自發 "的方式公開表達不滿是 "極其罕見 "的。Chong Ja Ian稱，"進行坦誠的對話對中國來說不是一個問題。我們只是希望這種坦誠的對話是基於平等和相互尊重，而不是居高臨下的指責。"Chong Ja Ian還稱，兩人之間的談話表明，習近平 "不認為特魯多和加拿大是真正嚴肅的對話者"。

據新西蘭惠靈頓維多利亞大學的國際關係教授範-傑克遜說，這次交流的語氣類似於 "一個'大'國與一個小國的對話"。他說：“在私下裡對於關係不好的國家政府官員之間的談話來說，習近平的語言和姿態並不罕見。”

周二習近平和賈斯汀-特魯多的會晤是2019年以來兩位領導人之間的首次面對面對話。

加拿大聯邦警察上周四表示，他們正在調查中國在加拿大非法設立的所謂 "派出所"，以控制流亡或僑居的中國人。特魯多上周還說，在加拿大環球新聞網報道中國干預加拿大選舉進程後，中國正在 "玩侵略性遊戲"。

法新社說，近年來，北京和渥太華之間的關係急劇惡化，特別是在2018年加拿大應美國要求逮捕中國電信巨頭華為的首席財務官孟晚舟之後。儘管在孟晚舟去年獲釋和兩名因報復而被捕的加拿大人獲釋後，雙方關係相對緩和，但最近幾周顯然雙方關係出現了新的硬化。中國也經常批評加拿大過於屈服於美國。