鄭州富士康急招工人 河南農村大動員

中國/富士康

蘋果手機分包商富士康的工廠正在中國中部尋找工人。在上個月工廠被禁閉和工人大量出走後，在地方政府的協助下，目前在中國中部河南省的富士康正在進行大規模的招募。

廣告 繼續瀏覽後續

在中國的富士康工廠啟動大規模招聘活動以提高蘋果手機iPhone產量。據本台派駐北京記者Stéphane Lagarde今天報道稱，據中國媒體，為了讓iPhone 14s在聖誕節前做好銷售準備，富士康的鄭州工廠需要10萬隻手趕工。因此，富士康在河南的城市和鄉村發起了一場準軍事般動員，一位在工地內的工人說，他自己也被所在鄉鎮的當局叫去應召了。

據應聘者敘述，“富士康勞動力巨大短缺。每個村子都必須至少派一個人去工廠應聘。他們打電話給我，問我是否要應召。是政府的人直接盯着招聘。前天，他們發給了我們軍用棉被。”

據當地媒體說，本周初，這些新工人陸續抵達鴻海精密產業園。據《南華早報》說，周三有不少於72000人響應號召。他們仍然需要接受培訓。被隔離限制在建築工地和地方政府檢疫中心的工人也加入了他們的行列，但他們現在在不同的地方。

據新工人說：“他們釋放了超過8800名被隔離的人。他們先讓我們與家人團聚，然後他們還趕建了一個裝配車間，以便重新開始生產。我們都是'陽性轉陰性'的人。我們以前是新冠病毒患者，大多都沒有癥狀，現在已經轉成陰性，可以重新就業了。到目前為止，他們還沒有再次對我們疫情測試，他們應該在幾天內這樣做。事實上，據說鄭州富士康有多達2萬名受感染的員工，但管理層堅決否認這一傳言。嗯，事後，他們開玩笑說，兩萬人在現實中還是太少的呢。”

為了吸引新員工並留住老員工，工資被提高到每小時略高於4歐元[30元]，並承諾工作30天就可獲得3000元約405歐元的獎金。面對富士康大量的逃兵現象，富士康上個月先是決定每天支付50元的出勤獎金，然後在10月19日再支付100元，10月30日支付200元，甚至每天支付400元約略低於55歐元的獎金。

那些已經留下來的人，但仍在觀看等待。工人說，“富士康確實是許願給很多錢，但目前我們還在等待。我經歷了20天的隔離，但我卻沒有得到一分錢。現在他們說的是每小時30元，如果你還能加班的話，這很吸引。但問題是我們每個宿舍有八個人擠在裡面。有時插座沒有電，每層樓都沒有熱水。”

由於台灣的富士康集團在河南的經濟分量，該富士康得到了當地政府支持。蘋果公司在鄭州的分包商的工廠佔到河南省出口的60%。

據財聯社報道，共產黨的主要幹部和人民解放軍的退伍軍人也被邀請加入促進招聘運動里，招聘合同期為1至6個月。據《21世紀經濟報道》聯繫到現場的另一名員工，富士康鄭州的生產從未完全停止，但許多生產線因缺乏工人而暫停。富士康因此迫切需要招工恢復生產，據當局稱：蘋果公司上周警告說，最新的iPhone型號有延遲交付的風險。蘋果品牌也提出了將其部分生產遷往美國的想法。